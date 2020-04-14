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【M&A速報：2020/04/14（1）】コロワイド、大戸屋HDへの株主提案実施に関する報道にコメント

2020年4月14日 12:47

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記事提供元：フィスコ


*12:47JST 【M&A速報：2020/04/14（1）】コロワイド、大戸屋HDへの株主提案実施に関する報道にコメント
■コロワイド<7616>、大戸屋HD<2705>への株主提案実施に関する報道について「現時点で機関決定した事実はない」

■VTuberグループ「にじさんじ」運営のいちから、伊藤忠商事<8001>などから約19億円のシリーズB資金調達を実施

■屋内特化型ドローン自律飛行システム開発のSpiral、シードラウンドで資金調達を実施

■JDI<6740>、不適切会計に関する第三者調査委員会の調査報告書を公表

■テス・エンジニアリング、パーム椰子殻（PKS）燃料事業展開のインドネシアIGE社を買収　国内向けPKS燃料販売事業を開始

■せとうち観光活性化ファンド、広島県の古街計画に対しメザニンファイナンスを実施

■だいし創業支援ファンド、起業支援オンラインコミュニティ「SN@Pサロン」運営のスナップ新潟に出資

■高島屋<8233>、ほがらか信託と信託契約代理業・相続関連サービスで資本業務提携

■高島屋<8233>、SBI証券と金融業で業務提携契約を締結

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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