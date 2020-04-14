ヘリオス　大幅に7日続伸、体性幹細胞再生医薬品HLCM051の治験に新型コロナ由来の患者を組入れ／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:07JST <4593> ヘリオス 1894 +85
大幅に7日続伸。体性幹細胞再生医薬品HLCM051の治験で、新型コロナウイルス肺炎由来の脳梗塞急性期及び急性呼吸窮迫症候群（ARDS）患者の組入れを開始したと発表している。当該試験は、これまで肺炎を原因疾患とするARDS患者に対して実施していた。今回、新たに新型コロナウイルス由来の肺炎を原因疾患とするARDS患者約5名を症例として組入れ、安全性の検討を行うとしている。《HH》
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