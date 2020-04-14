

*08:29JST 4/14

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（8192.43、+38.85）

・シカゴ日経225先物は上昇（19090、大阪比+20）

・SOX指数は上昇（1623.68、+21.95）

・VIX指数は低下（41.17、-0.50）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待



弱気材料

・日経平均は下落（19043.40、-455.10）

・NYダウは下落（23390.77、-328.60）

・1ドル107円70-80銭

・米原油先物は下落（22.41、-0.35）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念



留意事項

・日銀営業毎旬報告（4月10日）

・中国貿易統計（3月）

・米輸入物価指数（3月）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表

《ST》