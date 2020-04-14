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4/14の強弱材料

2020年4月14日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 4/14
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（8192.43、+38.85）
・シカゴ日経225先物は上昇（19090、大阪比+20）
・SOX指数は上昇（1623.68、+21.95）
・VIX指数は低下（41.17、-0.50）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（19043.40、-455.10）
・NYダウは下落（23390.77、-328.60）
・1ドル107円70-80銭
・米原油先物は下落（22.41、-0.35）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・日銀営業毎旬報告（4月10日）
・中国貿易統計（3月）
・米輸入物価指数（3月）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表
《ST》

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