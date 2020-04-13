マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

2020年4月13日 16:22

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:22JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか、証券業、鉄鋼、非鉄金属、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品が下落率上位に続いた。一方、上昇したのは鉱業、水産・農林業の2業種のみとなった。

1. 鉱業 ／ 195.74 ／ 1.12
2. 水産・農林業 ／ 442.31 ／ 0.11
3. 医薬品 ／ 3,003.12 ／ -0.43
4. パルプ・紙 ／ 486.94 ／ -0.71
5. 空運業 ／ 179.86 ／ -0.79
6. 小売業 ／ 1,037.89 ／ -0.84
7. その他製品 ／ 2,744.52 ／ -0.91
8. 電力・ガス業 ／ 390.5 ／ -0.92
9. 情報・通信業 ／ 3,636.13 ／ -0.93
10. 繊維業 ／ 469.86 ／ -0.97
11. 食料品 ／ 1,525.45 ／ -1.15
12. 保険業 ／ 821.81 ／ -1.32
13. 不動産業 ／ 1,124.45 ／ -1.50
14. 陸運業 ／ 1,924.47 ／ -1.65
15. その他金融業 ／ 497.62 ／ -1.76
16. 精密機器 ／ 7,284.7 ／ -1.78
17. 銀行業 ／ 111.38 ／ -1.89
18. 化学工業 ／ 1,763.99 ／ -1.99
19. 機械 ／ 1,478.72 ／ -2.02
20. 石油・石炭製品 ／ 845.43 ／ -2.02
21. 輸送用機器 ／ 2,162.51 ／ -2.08
22. 電気機器 ／ 2,128.03 ／ -2.12
23. サービス業 ／ 1,783.57 ／ -2.27
24. 卸売業 ／ 1,248.05 ／ -2.28
25. ゴム製品 ／ 2,297.41 ／ -2.29
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,343.53 ／ -2.30
27. 建設業 ／ 949.92 ／ -2.58
28. 金属製品 ／ 854.53 ／ -2.71
29. ガラス・土石製品 ／ 762.8 ／ -2.92
30. 非鉄金属 ／ 638.02 ／ -3.12
31. 鉄鋼 ／ 231.29 ／ -3.21
32. 証券業 ／ 269.35 ／ -3.61
33. 海運業 ／ 180.62 ／ -4.28《US》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【特集】大暴落した原油価格関連株と米国の10年物国債利回り関連株にスタンバイ
  2. 個人投資家・有限亭玉介：新型コロナ収束期待を込めて…反発期待の銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 噂で売って緊急事態宣言で買う
  4. 【どう見るこの相場】「水準より変化率」なら原油価格関連株、米長期金利関連株は連動ゾーン
  5. コロナショック:中国は「大失業時代」突入へ、景気刺激も「焼け石に水」
  1. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  2. 2020年の原油価格は大幅下落の公算、米国経済にどのような影響を及ぼすのか？
  3. 中外製薬が連日上場来の高値、新型コロナ重症患者への「アクテムラ」試験に注目続く
  4. 【特集】大暴落した原油価格関連株と米国の10年物国債利回り関連株にスタンバイ
  5. NY原油：続落で23.63ドル、10日にG20エネルギー相会議開催
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • 「 Alfa Romeo 4C/4C Spider」（画像：FCAジャパン発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ブレイズスマートEV（画像: ブレイズの発表資料より）
  • 2020年2月に発売されたる「日清ＭＣＴオイルＨＣ」のポーションタイプ。（画像: 日清オイリオグループの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナ関連の経営破たん、全国で51件に　東京商工リサーチ調べ

【ドル円・4月第2週】想定通りボラティリティ縮小　市場の鈍化【テクニカル分析】

(c) 123rf

オリンパス、医療事業の重点強化により営業利益率20%を目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体