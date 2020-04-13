

*16:22JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか、証券業、鉄鋼、非鉄金属、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品が下落率上位に続いた。一方、上昇したのは鉱業、水産・農林業の2業種のみとなった。

1. 鉱業 ／ 195.74 ／ 1.12

2. 水産・農林業 ／ 442.31 ／ 0.11

3. 医薬品 ／ 3,003.12 ／ -0.43

4. パルプ・紙 ／ 486.94 ／ -0.71

5. 空運業 ／ 179.86 ／ -0.79

6. 小売業 ／ 1,037.89 ／ -0.84

7. その他製品 ／ 2,744.52 ／ -0.91

8. 電力・ガス業 ／ 390.5 ／ -0.92

9. 情報・通信業 ／ 3,636.13 ／ -0.93

10. 繊維業 ／ 469.86 ／ -0.97

11. 食料品 ／ 1,525.45 ／ -1.15

12. 保険業 ／ 821.81 ／ -1.32

13. 不動産業 ／ 1,124.45 ／ -1.50

14. 陸運業 ／ 1,924.47 ／ -1.65

15. その他金融業 ／ 497.62 ／ -1.76

16. 精密機器 ／ 7,284.7 ／ -1.78

17. 銀行業 ／ 111.38 ／ -1.89

18. 化学工業 ／ 1,763.99 ／ -1.99

19. 機械 ／ 1,478.72 ／ -2.02

20. 石油・石炭製品 ／ 845.43 ／ -2.02

21. 輸送用機器 ／ 2,162.51 ／ -2.08

22. 電気機器 ／ 2,128.03 ／ -2.12

23. サービス業 ／ 1,783.57 ／ -2.27

24. 卸売業 ／ 1,248.05 ／ -2.28

25. ゴム製品 ／ 2,297.41 ／ -2.29

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,343.53 ／ -2.30

27. 建設業 ／ 949.92 ／ -2.58

28. 金属製品 ／ 854.53 ／ -2.71

29. ガラス・土石製品 ／ 762.8 ／ -2.92

30. 非鉄金属 ／ 638.02 ／ -3.12

31. 鉄鋼 ／ 231.29 ／ -3.21

32. 証券業 ／ 269.35 ／ -3.61

33. 海運業 ／ 180.62 ／ -4.28《US》