*16:22JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか、証券業、鉄鋼、非鉄金属、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品が下落率上位に続いた。一方、上昇したのは鉱業、水産・農林業の2業種のみとなった。
1. 鉱業 ／ 195.74 ／ 1.12
2. 水産・農林業 ／ 442.31 ／ 0.11
3. 医薬品 ／ 3,003.12 ／ -0.43
4. パルプ・紙 ／ 486.94 ／ -0.71
5. 空運業 ／ 179.86 ／ -0.79
6. 小売業 ／ 1,037.89 ／ -0.84
7. その他製品 ／ 2,744.52 ／ -0.91
8. 電力・ガス業 ／ 390.5 ／ -0.92
9. 情報・通信業 ／ 3,636.13 ／ -0.93
10. 繊維業 ／ 469.86 ／ -0.97
11. 食料品 ／ 1,525.45 ／ -1.15
12. 保険業 ／ 821.81 ／ -1.32
13. 不動産業 ／ 1,124.45 ／ -1.50
14. 陸運業 ／ 1,924.47 ／ -1.65
15. その他金融業 ／ 497.62 ／ -1.76
16. 精密機器 ／ 7,284.7 ／ -1.78
17. 銀行業 ／ 111.38 ／ -1.89
18. 化学工業 ／ 1,763.99 ／ -1.99
19. 機械 ／ 1,478.72 ／ -2.02
20. 石油・石炭製品 ／ 845.43 ／ -2.02
21. 輸送用機器 ／ 2,162.51 ／ -2.08
22. 電気機器 ／ 2,128.03 ／ -2.12
23. サービス業 ／ 1,783.57 ／ -2.27
24. 卸売業 ／ 1,248.05 ／ -2.28
25. ゴム製品 ／ 2,297.41 ／ -2.29
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,343.53 ／ -2.30
27. 建設業 ／ 949.92 ／ -2.58
28. 金属製品 ／ 854.53 ／ -2.71
29. ガラス・土石製品 ／ 762.8 ／ -2.92
30. 非鉄金属 ／ 638.02 ／ -3.12
31. 鉄鋼 ／ 231.29 ／ -3.21
32. 証券業 ／ 269.35 ／ -3.61
33. 海運業 ／ 180.62 ／ -4.28《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 日経平均は大幅反落、米先物安や円高で弱含み（訂正） 4/13 16:20
- しばらくは中小型株などでの個人主体の個別物色が中心に【クロージング】 4/13 16:09
- 東京金概況：小反落、コロナ不安増大も高値圏でこう着感強める 4/13 16:00
- マザーズ先物概況：急反発、買い戻しの動き（4月13日） 4/13 15:56
- 日経VI概況：上昇、止まらない国内感染者数の拡大受けて国内景気への不安増大 4/13 15:50
広告
広告
広告