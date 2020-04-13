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出来高変化率ランキング（13時台）～有機薬、第一商品などがランクイン

2020年4月13日 14:34

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記事提供元：フィスコ


*14:34JST 出来高変化率ランキング（13時台）～有機薬、第一商品などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月13日　13:46　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4531>* 有機薬　　　　　　 　2089100 　206740　 910.50% 9.92%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　2118100 　221900　 854.53% 27.32%
<8462> FVC　　　　　　 　1004400 　117840　 752.34% 13.58%
<4599> ステムリム　　　　 　3429700 　405320　 746.17% 12.93%
<4442> バルテス　　　　　 　341000 　49460　 589.45% 18.58%
<3697> SHIFT　　　　 　1418900 　282200　 402.80% 16.73%
<6231> 木村工機　　　　　 　307900 　68440　 349.88% 20.36%
<2706> ブロッコリー　　　 　263000 　58520　 349.42% 6.82%
<6323> ローツェ　　　　　 　666400 　155280　 329.16% 20%
<3799> キーウェア　　　　 　1083400 　255480　 324.06% 17.48%
<4570> 免疫生物　　　　　 　515400 　125140　 311.86% 8.22%
<7701> 島津製　　　　　　 　6710100 　1725200　 288.95% 0.69%
<9740> CSP　　　　　　 　184700 　48580　 280.20% 11.2%
<4556> カイノス　　　　　 　281500 　75540　 272.65% 7.77%
<8746>* 第一商品　　　　　 　3251100 　901280　 260.72% 20.94%
<4595> ミズホメディ　　　 　129100 　36700　 251.77% 14.28%
<9325> ファイズHD　　　 　1138800 　344320　 230.74% 16.86%
<4586> メドレックス　　　 　8598400 　2615820　 228.71% 40%
<2918>* わらべやHD　　　 　139100 　43620　 218.89% -9.28%
<1346>* MXS225　　　 　61319 　20307.8　 201.95% -1.63%
<3914> JIG-SAW　　 　200600 　67400　 197.63% 14.05%
<9467>* アルファポリス　　 　44300 　14900　 197.32% 7.06%
<9262> シルバーライフ　　 　172600 　58300　 196.05% 7.57%
<9969> ショクブン　　　　 　6575000 　2248320　 192.44% 4.58%
<4441> トビラシステムズ　 　267100 　93860　 184.57% 9.49%
<7856> 萩原工業　　　　　 　109600 　39700　 176.07% -4.58%
<3101>* 東洋紡　　　　　　 　1753700 　638060　 174.85% 3.21%
<3109> シキボウ　　　　　 　740500 　278760　 165.64% 30%
<9418> USENNEX　　 　842300 　322520　 161.16% -8.52%
<3386> コスモ・バイオ　　 　150800 　59440　 153.70% 16.04%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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