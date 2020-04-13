

*14:34JST 出来高変化率ランキング（13時台）～有機薬、第一商品などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月13日 13:46 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4531>* 有機薬 2089100 206740 910.50% 9.92%

<4596> 窪田製薬 2118100 221900 854.53% 27.32%

<8462> FVC 1004400 117840 752.34% 13.58%

<4599> ステムリム 3429700 405320 746.17% 12.93%

<4442> バルテス 341000 49460 589.45% 18.58%

<3697> SHIFT 1418900 282200 402.80% 16.73%

<6231> 木村工機 307900 68440 349.88% 20.36%

<2706> ブロッコリー 263000 58520 349.42% 6.82%

<6323> ローツェ 666400 155280 329.16% 20%

<3799> キーウェア 1083400 255480 324.06% 17.48%

<4570> 免疫生物 515400 125140 311.86% 8.22%

<7701> 島津製 6710100 1725200 288.95% 0.69%

<9740> CSP 184700 48580 280.20% 11.2%

<4556> カイノス 281500 75540 272.65% 7.77%

<8746>* 第一商品 3251100 901280 260.72% 20.94%

<4595> ミズホメディ 129100 36700 251.77% 14.28%

<9325> ファイズHD 1138800 344320 230.74% 16.86%

<4586> メドレックス 8598400 2615820 228.71% 40%

<2918>* わらべやHD 139100 43620 218.89% -9.28%

<1346>* MXS225 61319 20307.8 201.95% -1.63%

<3914> JIG-SAW 200600 67400 197.63% 14.05%

<9467>* アルファポリス 44300 14900 197.32% 7.06%

<9262> シルバーライフ 172600 58300 196.05% 7.57%

<9969> ショクブン 6575000 2248320 192.44% 4.58%

<4441> トビラシステムズ 267100 93860 184.57% 9.49%

<7856> 萩原工業 109600 39700 176.07% -4.58%

<3101>* 東洋紡 1753700 638060 174.85% 3.21%

<3109> シキボウ 740500 278760 165.64% 30%

<9418> USENNEX 842300 322520 161.16% -8.52%

<3386> コスモ・バイオ 150800 59440 153.70% 16.04%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》