記事提供元：フィスコ
*13:00JST 【M&A速報：2020/04/10（1）】ソニー<6758>、中国の動画配信大手Bilibili社に出資 約436億円
■ソニー<6758>、中国の動画配信大手Bilibili社に出資 約436億円 アニメ・ゲームなどでの協業の可能性を追求
■Webコンサルティング事業のマジメ、タレントアサインサービス「タレントリスト」事業を分社化
■デリバリープラットフォーム「NEW PORT」運営のスカイファーム、三菱地所<8802>と三越伊勢丹イノベーションズから資金調達を実施
■三菱UFJ信託銀行、三菱商事<8058>子会社の三菱商事アセットマネジメントを買収
■アスパラントグループ、メカニカルシール・カーボン製品製造販売のタンケンシールセーコウを買収
■アズワン<7476>、計算化学ソリューション提供のHPCシステムズ<6597>と資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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