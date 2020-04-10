マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/04/10（1）】ソニー<6758>、中国の動画配信大手Bilibili社に出資　約436億円

2020年4月10日 13:00

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:00JST 【M&A速報：2020/04/10（1）】ソニー<6758>、中国の動画配信大手Bilibili社に出資　約436億円
■ソニー<6758>、中国の動画配信大手Bilibili社に出資　約436億円　アニメ・ゲームなどでの協業の可能性を追求

■Webコンサルティング事業のマジメ、タレントアサインサービス「タレントリスト」事業を分社化

■デリバリープラットフォーム「NEW PORT」運営のスカイファーム、三菱地所<8802>と三越伊勢丹イノベーションズから資金調達を実施

■三菱UFJ信託銀行、三菱商事<8058>子会社の三菱商事アセットマネジメントを買収

■アスパラントグループ、メカニカルシール・カーボン製品製造販売のタンケンシールセーコウを買収

■アズワン<7476>、計算化学ソリューション提供のHPCシステムズ<6597>と資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  2. 2020年の原油価格は大幅下落の公算、米国経済にどのような影響を及ぼすのか？
  3. NY原油：反発で25.09ドル、大規模な減産への期待残る
  4. NY外為：リスクオン、ダウ先物300ドル超高、米コロナ死者が予想ほど増加せずとの見通し好感
  5. 富士フイルム　大幅続落、アビガン寄与は一過性として米系証券が2段階格下げ
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった
  3. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  4. 2020年の原油価格は大幅下落の公算、米国経済にどのような影響を及ぼすのか？
  5. NY原油：大幅続伸、日量1000万バレル規模の減産観測広がる
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • 2020年2月に発売されたる「日清ＭＣＴオイルＨＣ」のポーションタイプ。（画像: 日清オイリオグループの発表資料より）
  • AI英会話アプリ「スピークバディ」iOS最新版の画面（画像：アップアレイ発表資料より）
  • 天王星とそのリング（c) Lawrence Sromovsky、University of Wisconsin-Madison／W.W. Keck Observatory／NASA
  • Photo : 新型ラグジュアリースポーツ車（画像: マツダ使用許諾済み）
  • sol-1448でキュリオシティが捉えた画像（スコット・ワーリング氏によればエイリアントカゲが写っているという）　出典：NASA
  • 地上から懸命に指示を送るNASAのフライトコントローラーの面々 (c) NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

Google、4月のAndroid月例セキュリティパッチ公開　クリティカルは13件

画像はイメージです。

医療用サージカルマスクがパンデミック防止に効果か　米大学の研究

BCGの予防接種が新型コロナに効いている? (2-2) 因果関係は解明できるか?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体