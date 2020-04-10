スターティアHDはテレワークにおけるファイル共有の情報漏洩対策が注目されストップ高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■9日付で業務提携を発表
スターティアホールディングス(スターティアHD)<3393>(東1)は4月10日、急伸し、10時過ぎにストップ高の559円(80円高)に達した。
9日付で業務提携を発表し、「テレワーク(モバイルワークや在宅勤務)におけるファイル共有の情報漏洩対策」にかかわるサービスのため注目が集中した。(HC.)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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