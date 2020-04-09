東京都競馬が4日続伸、外出自粛で楽しめる「お父さんの娯楽」として注目

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■ネット在宅投票システム「スパット4」の売上高割合が年々増加
東京都競馬<9672>(東1)は4月9日、4日続伸基調で始まり、取引開始後に8%高の3105円(242円高)まで上げて出直りを強めている。新型コロナウイルス流行を受けた「緊急事態宣言」や外出自粛の広がりを受け、無観客開催の場合でもテレビやネットで楽しめる「お父さんの娯楽」として注目する動きがあるという。
馬券をインターネットで買うことのできる在宅投票システム「スパット4」による売上高の割合が年々増加している。連結業績は純利益などが続けて最高を更新する見通しだ。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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