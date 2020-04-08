マーケット RSS

 

4/8の強弱材料

2020年4月8日 08:24

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:24JST 4/8
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（18950.18、+373.88）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（22653.86、-26.13）
・ナスダック総合指数は下落（7887.26、-25.98）
・シカゴ日経225先物は下落（18975、大阪比-175）
・1ドル108円70-80銭
・SOX指数は下落（1585.38、-7.50）
・VIX指数は上昇（46.70、+1.46）
・米原油先物は下落（23.63、-2.45）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・機械受注（2月）
・国際収支（2月）
・対外対内証券売買契約
・企業倒産（3月）
・景気ウオッチャー調査（3月）
・楽天が携帯電話サービス本格参入
・中国武漢市の封鎖解除
・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. 中外製薬が連日上場来の高値、新型コロナ重症患者への「アクテムラ」試験に注目続く
  3. NY原油：続落で23.63ドル、10日にG20エネルギー相会議開催
  4. デンカが大幅続伸、新型コロナウイルス薬として期待の「アビガン」3倍備蓄など材料視
  5. NY原油：反落で26.08ドル、需給関係のすみやかな改善は期待薄との見方も
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった
  3. 富士フイルムHDはドイツ政府「アビガン」大量購入報道が好感され出直り強める
  4. NY原油：大幅続伸、日量1000万バレル規模の減産観測広がる
  5. コロナショックにも負けない「通信株」が凄い！
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • GMが開発したグローバルEVプラットフォーム（画像：General Motors発表資料より）
  • AIQの取り組み。（画像：AIQ発表資料より）
  • （画像: NTTドコモの発表資料より）
  • 「GLC350e 4MATICクーペ」（画像: メルセデス・ベンツ日本）
  • ホンダ・オデッセイ用のリアガーニッシュ（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

【絶滅の危機? (1/3)】日系自動車5社、米新車販売3月は4割減　4月は8割減か?

コロナウイルス禍は、ヤミ金業者の温床になりつつある

相場展望4月7日号　緊急事態宣言が招く、日本経済と日経平均の悪影響　4月は20年超にわたって上昇月、今年は?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体