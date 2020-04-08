記事提供元：フィスコ
*08:24JST 4/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（18950.18、+373.88）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（22653.86、-26.13）
・ナスダック総合指数は下落（7887.26、-25.98）
・シカゴ日経225先物は下落（18975、大阪比-175）
・1ドル108円70-80銭
・SOX指数は下落（1585.38、-7.50）
・VIX指数は上昇（46.70、+1.46）
・米原油先物は下落（23.63、-2.45）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・機械受注（2月）
・国際収支（2月）
・対外対内証券売買契約
・企業倒産（3月）
・景気ウオッチャー調査（3月）
・楽天が携帯電話サービス本格参入
・中国武漢市の封鎖解除
・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨《ST》
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