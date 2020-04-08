

*08:24JST 4/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（18950.18、+373.88）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（22653.86、-26.13）

・ナスダック総合指数は下落（7887.26、-25.98）

・シカゴ日経225先物は下落（18975、大阪比-175）

・1ドル108円70-80銭

・SOX指数は下落（1585.38、-7.50）

・VIX指数は上昇（46.70、+1.46）

・米原油先物は下落（23.63、-2.45）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・機械受注（2月）

・国際収支（2月）

・対外対内証券売買契約

・企業倒産（3月）

・景気ウオッチャー調査（3月）

・楽天が携帯電話サービス本格参入

・中国武漢市の封鎖解除

・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨《ST》