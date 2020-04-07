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4/7の強弱材料

2020年4月7日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 4/7
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（18576.30、+756.11）
・NYダウは上昇（22679.99、+1627.46）
・ナスダック総合指数は上昇（7913.24、+540.16）
・シカゴ日経225先物は上昇（18920、大阪比+350）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（1592.88、+149.84）
・VIX指数は低下（45.24、-1.56）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米原油先物は下落（26.08、-2.26）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・東京など主要都市封鎖懸念
・東京五輪の延期

留意事項
・家計調査（2月）
・毎月勤労統計調査（2月）
・貿易統計（3月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（3月31日現在）
・日銀の生活意識に関するアンケート調査
・景気動向指数（2月）
・独鉱工業生産指数（2月）
・ユーロ圏財務相(ビデオ会議)
・米JOLT求人件数（2月）
・米消費者信用残高（2月）
《ST》

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