

*08:23JST 4/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（18576.30、+756.11）

・NYダウは上昇（22679.99、+1627.46）

・ナスダック総合指数は上昇（7913.24、+540.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（18920、大阪比+350）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（1592.88、+149.84）

・VIX指数は低下（45.24、-1.56）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待



弱気材料

・米原油先物は下落（26.08、-2.26）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期



留意事項

・家計調査（2月）

・毎月勤労統計調査（2月）

・貿易統計（3月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（3月31日現在）

・日銀の生活意識に関するアンケート調査

・景気動向指数（2月）

・独鉱工業生産指数（2月）

・ユーロ圏財務相(ビデオ会議)

・米JOLT求人件数（2月）

・米消費者信用残高（2月）

《ST》