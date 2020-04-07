記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、豪貿易収支、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) 0％ 1.5％
08:30 実質賃金総額(2月) 0.7％
08:30 家計支出(2月) -3.1％ -3.9％
08:50 外貨準備高(3月) 1兆3590億ドル
10:00 営業毎旬報告(3月31日現在、日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(2月) 92.1 90.5
14:00 景気一致指数(2月) 95.7 95.2
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(2月) 37.5億豪ドル 52.1億豪ドル
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) -0.8％ 3.0％
21:00 ブ・小売売上高(2月) -0.5％ -1.0％
23:00 米・JOLT求人件数(2月) 696.3万件
28:00 米・消費者信用残高(2月) 135.00億ドル 120.21億ドル
中・外貨準備高(3月) 3兆925億5千万ドル 3兆1067億2千万ドル
欧・ユーロ圏財務相(ビデオ会議)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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