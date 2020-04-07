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今日の注目スケジュール：家計支出、豪貿易収支、独鉱工業生産指数など

2020年4月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、豪貿易収支、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　0％　1.5％
08:30　実質賃金総額(2月)　　0.7％
08:30　家計支出(2月)　-3.1％　-3.9％
08:50　外貨準備高(3月)　　1兆3590億ドル
10:00　営業毎旬報告(3月31日現在、日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(2月)　92.1　90.5
14:00　景気一致指数(2月)　95.7　95.2


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(2月)　37.5億豪ドル　52.1億豪ドル
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
15:00　独・鉱工業生産指数(2月)　-0.8％　3.0％
21:00　ブ・小売売上高(2月)　-0.5％　-1.0％
23:00　米・JOLT求人件数(2月)　　696.3万件
28:00　米・消費者信用残高(2月)　135.00億ドル　120.21億ドル


中・外貨準備高(3月)　3兆925億5千万ドル　3兆1067億2千万ドル

欧・ユーロ圏財務相(ビデオ会議)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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