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今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、独製造業受注、米FRBのストレステストなど

2020年4月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、独製造業受注、米FRBのストレステストなど
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存5-10年)(日本銀行)


松屋アールアンドディが東証マザーズに新規上場(公開価格:910円)


＜海外＞
14:00　印・サービス業PMI(3月)　　57.5
14:00　印・総合PMI(3月)　　57.6
15:00　独・製造業受注(2月)　-2.0％　5.5％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月)　1.17％　0.01％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:30　ブ・自動車販売台数(3月)　　200997台
27:00　ブ・貿易収支(週次)(4月5日まで1カ月間)　　13.2億ドル


米・連邦準備制度理事会(FRB)のストレステスト(健全性審査)、資本配分計画の提出期限


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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