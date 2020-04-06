記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、独製造業受注、米FRBのストレステストなど
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存5-10年)(日本銀行)
松屋アールアンドディが東証マザーズに新規上場(公開価格:910円)
＜海外＞
14:00 印・サービス業PMI(3月) 57.5
14:00 印・総合PMI(3月) 57.6
15:00 独・製造業受注(2月) -2.0％ 5.5％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月) 1.17％ 0.01％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:30 ブ・自動車販売台数(3月) 200997台
27:00 ブ・貿易収支(週次)(4月5日まで1カ月間) 13.2億ドル
米・連邦準備制度理事会(FRB)のストレステスト(健全性審査)、資本配分計画の提出期限
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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