Creepy Nuts、初の日本武道館ワンマンライブ開催決定 - 全国ツアーも

記事提供元：ファッションプレス
Creepy Nuts(クリーピーナッツ)の初となる日本武道館でのワンマンライブが、2020年11月12日(木)に開催。
■Creepy Nutsの初武道館ワンマンライブ
Creepy Nutsは、MCバトル日本一のラッパー・R-指定と、DJバトル世界一のDJ・DJ 松永によるHIP HOPユニット。音源はもちろん、ハイレベルなスキルを持つ2人ならではのライブパフォーマンスで、クラブやライブハウスから大型ロックフェスまで、シーンを問わず活躍している。
そんなCreepy Nutsの初となる日本武道館ワンマンライブの開催が決定。本公演は、Creepy Nutsのワンマンツアー「One Man Tour 2020-2021(仮)」の初日として開催する予定となっており、ライブおよびツアーの続報は後日発表される。
なお、本公演のチケットは4月1日(水)0:00よりオフィシャル先行受付がスタート。見逃さずにチェックしたい。
【詳細】
Creepy Nuts 日本武道館ワンマンライブ
公演日：2020年11月12日(木)
公演時：開場 18:00、開演 19:00
会場：日本武道館
住所：東京都千代田区北の丸公園2-3
チケット料金：指定席 6,800円(税込)
＜チケット情報＞
オフィシャル先行
受付期間：4月1日(水)0:00～4月12日(日)23:59
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