Creepy Nuts、初の日本武道館ワンマンライブ開催決定 - 全国ツアーも

Creepy Nuts(クリーピーナッツ)の初となる日本武道館でのワンマンライブが、2020年11月12日(木)に開催。

■Creepy Nutsの初武道館ワンマンライブ

Creepy Nutsは、MCバトル日本一のラッパー・R-指定と、DJバトル世界一のDJ・DJ 松永によるHIP HOPユニット。音源はもちろん、ハイレベルなスキルを持つ2人ならではのライブパフォーマンスで、クラブやライブハウスから大型ロックフェスまで、シーンを問わず活躍している。

そんなCreepy Nutsの初となる日本武道館ワンマンライブの開催が決定。本公演は、Creepy Nutsのワンマンツアー「One Man Tour 2020-2021(仮)」の初日として開催する予定となっており、ライブおよびツアーの続報は後日発表される。

なお、本公演のチケットは4月1日(水)0:00よりオフィシャル先行受付がスタート。見逃さずにチェックしたい。

【詳細】

Creepy Nuts 日本武道館ワンマンライブ

公演日：2020年11月12日(木)

公演時：開場 18:00、開演 19:00

会場：日本武道館

住所：東京都千代田区北の丸公園2-3

チケット料金：指定席 6,800円(税込)

＜チケット情報＞

オフィシャル先行

受付期間：4月1日(水)0:00～4月12日(日)23:59