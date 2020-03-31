マーケット RSS

 

31日の日本国債市場概況：債券先物は152円57銭で終了

2020年3月31日 17:53

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:53JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円57銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円51銭 高値152円65銭 安値152円27銭 引け152円57銭
売買高総計12637枚

2年 410回 -0.150％
5年 142回 -0.115％
10年 357回 0.010％
20年 171回 0.310％

債券先物6月限は、152円51銭で取引を開始。日本政府の経済対策にともなう国債増発への警戒感が広がるなか、財務省が実施した2年債入札の結果が低調だったことから売りが強まり、152円65銭から152円27銭まで下げた。その後、日銀の4月国債買入方針の発表を控え、買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.23％、10年債は0.70％、30年債は1.33％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.37％、オーストラリア10年債は0.74％、NZ10年債は1.04％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.8％、2月：+1.2％）
・21:00　南ア・2月貿易収支（予想：+36億ランド、1月：-19億ランド）
・21:30　カナダ・1月GDP（前月比予想：+0.2％、12月：+0.3％）
・22:00　米・1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.23％、12月：+2.85％）
・22:45　米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：40、2月：49）
・23:00　米・3月消費者信頼感指数（予想：110.0、2月：130.7）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  2. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか
  4. NY原油：続落で20.09ドル、原油安阻止の具体案なく一時19.27ドル
  5. アンジェス　大阪大学と新型コロナウイルス向けDNAワクチン共同開発、非臨床試験を開始
  1. NY原油：大幅続落、株安や需要減少予測が嫌気される
  2. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  3. 人工呼吸器の関連株が高く旭化成は米国での増産が好感されフクダ電子はストップ高
  4. キヤノンが高い、「新型コロナウイルス迅速遺伝子検出システム」行政検査可能に
  5. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • 案内ロボット「ゴーカンナ君」（画像: アキュラホーム発表資料より）
  • トヨタ・ハイランダー（画像: 米国トヨタの発表資料より）
  • BMW 1シリーズ。（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 連星系の周りを回る惑星の想像図 （c） NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
  • 小惑星ベンヌ　(c) NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか

2020年3月に竣工した「LEGALAND 下北沢」（画像: リーガル不動産の発表資料より）

不動産業界にも漂う不透明感

今回の研究の概要。研究では、日本人集団17万人のゲノムデータに機械学習・次元削減手法を適用した。（画像: 日本医療研究開発機構の発表資料より）

機械学習によるゲノム解析で日本人の多様性が明らかに　阪大など

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体