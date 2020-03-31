*17:53JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円57銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円51銭 高値152円65銭 安値152円27銭 引け152円57銭
売買高総計12637枚
2年 410回 -0.150％
5年 142回 -0.115％
10年 357回 0.010％
20年 171回 0.310％
債券先物6月限は、152円51銭で取引を開始。日本政府の経済対策にともなう国債増発への警戒感が広がるなか、財務省が実施した2年債入札の結果が低調だったことから売りが強まり、152円65銭から152円27銭まで下げた。その後、日銀の4月国債買入方針の発表を控え、買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.23％、10年債は0.70％、30年債は1.33％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.37％、オーストラリア10年債は0.74％、NZ10年債は1.04％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.8％、2月：+1.2％）
・21:00 南ア・2月貿易収支（予想：+36億ランド、1月：-19億ランド）
・21:30 カナダ・1月GDP（前月比予想：+0.2％、12月：+0.3％）
・22:00 米・1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.23％、12月：+2.85％）
・22:45 米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：40、2月：49）
・23:00 米・3月消費者信頼感指数（予想：110.0、2月：130.7）《KK》
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