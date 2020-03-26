*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、アイスタディなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月26日 14:33 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<3111> オーミケンシ 281100 29840 842.02% 18.35%
<6862> ミナトHD 733600 84520 767.96% 8.8%
<2323> fonfun 784400 97640 703.36% 25%
<7963> 興研 517700 70940 629.77% 22.35%
<3202> ダイトウボウ 8968800 1257280 613.35% 45.05%
<6316> 丸山製 322100 47820 573.57% 6.77%
<4531> 有機薬 1167100 185000 530.86% 11.02%
<2689> カワニシHD 130200 25220 416.26% 0%
<4556> カイノス 292400 62420 368.44% 14.89%
<3604> 川本産業 1169000 274700 325.56% 28.01%
<7702> JMS 513300 126060 307.19% 7.63%
<6960> フクダ電 100600 26140 284.85% 10.33%
<6291> エアーテック 1557700 430480 261.85% 15.52%
<2321>* ソフトフロン 1068800 296340 260.67% 17.31%
<4990> 昭和化 136300 39080 248.77% 17.86%
<1348> MXSトピクス 352200 103178 241.35% -1.16%
<4558> 中京医薬 1321300 395240 234.30% 23.81%
<3161> アゼアス 671500 202920 230.92% 19.56%
<4978> リプロセル 9480800 2925860 224.03% 6.98%
<7404> 昭和飛 110100 35060 214.03% 0.66%
<9969> ショクブン 1348100 457660 194.56% 10.18%
<4364> マナック 307700 105840 190.72% 19.16%
<3109> シキボウ 659100 237000 178.10% 12.02%
<7980> 重松製 362700 131100 176.66% 16.08%
<2345>* アイスタディ 749100 276200 171.22% 13.15%
<4595>* ミズホメディ 255900 95200 168.80% 4.82%
<2922> なとり 118500 44520 166.17% 1.02%
<6730> アクセル 430800 164840 161.34% 9.39%
<2437> Shinwa 341000 133780 154.90% 2.72%
<7818> トランザクショ 340200 137380 147.63% -0.13%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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