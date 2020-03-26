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出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、アイスタディなどがランクイン

2020年3月26日 15:05

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記事提供元：フィスコ


*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフトフロン、アイスタディなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月26日　14:33　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<3111> オーミケンシ　　　 　281100 　29840　 842.02% 18.35%
<6862> ミナトHD　　　　 　733600 　84520　 767.96% 8.8%
<2323> fonfun　　　 　784400 　97640　 703.36% 25%
<7963> 興研　　　　　　　 　517700 　70940　 629.77% 22.35%
<3202> ダイトウボウ　　　 　8968800 　1257280　 613.35% 45.05%
<6316> 丸山製　　　　　　 　322100 　47820　 573.57% 6.77%
<4531> 有機薬　　　　　　 　1167100 　185000　 530.86% 11.02%
<2689> カワニシHD　　　 　130200 　25220　 416.26% 0%
<4556> カイノス　　　　　 　292400 　62420　 368.44% 14.89%
<3604> 川本産業　　　　　 　1169000 　274700　 325.56% 28.01%
<7702> JMS　　　　　　 　513300 　126060　 307.19% 7.63%
<6960> フクダ電　　　　　 　100600 　26140　 284.85% 10.33%
<6291> エアーテック　　　 　1557700 　430480　 261.85% 15.52%
<2321>* ソフトフロン　　　 　1068800 　296340　 260.67% 17.31%
<4990> 昭和化　　　　　　 　136300 　39080　 248.77% 17.86%
<1348> MXSトピクス　　 　352200 　103178　 241.35% -1.16%
<4558> 中京医薬　　　　　 　1321300 　395240　 234.30% 23.81%
<3161> アゼアス　　　　　 　671500 　202920　 230.92% 19.56%
<4978> リプロセル　　　　 　9480800 　2925860　 224.03% 6.98%
<7404> 昭和飛　　　　　　 　110100 　35060　 214.03% 0.66%
<9969> ショクブン　　　　 　1348100 　457660　 194.56% 10.18%
<4364> マナック　　　　　 　307700 　105840　 190.72% 19.16%
<3109> シキボウ　　　　　 　659100 　237000　 178.10% 12.02%
<7980> 重松製　　　　　　 　362700 　131100　 176.66% 16.08%
<2345>* アイスタディ　　　 　749100 　276200　 171.22% 13.15%
<4595>* ミズホメディ　　　 　255900 　95200　 168.80% 4.82%
<2922> なとり　　　　　　 　118500 　44520　 166.17% 1.02%
<6730> アクセル　　　　　 　430800 　164840　 161.34% 9.39%
<2437> Shinwa　　　 　341000 　133780　 154.90% 2.72%
<7818> トランザクショ　　 　340200 　137380　 147.63% -0.13%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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