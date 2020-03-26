

*13:45JST 【M&A速報：2020/03/26（1）】横河電機、デンマークの画像解析AIベンチャーを買収

■横河電機<6841>、画像解析AIベンチャーのデンマークGrazper Technologiesを買収

■三菱商事<8058>と中部電力<9502>、欧州の総合エネルギー会社Eneco社の買収完了

■鉄人化計画<2404>、フククルフーズ子会社でらーめん店「銀座直久」運営の直久を買収

■肥後銀行、肥銀キャピタル、ルネッサンスキャピタルの3社、共同で「肥銀地域企業応援投資事業有限責任組合」を設立

■リミックスポイント<3825>、金融関連事業の中間持株会社を設立しグループ内組織を再編

■アライドアーキテクツ<6081>傘下のCreadits社、DNX Venturesなどを引受先とする第三者割当増資を実施

■パッケージ事業のタカハシ包装センター、キョウワを買収

■フレアス<7062>、レイスヘルスケアの訪問マッサージ治療院フランチャイズ事業承継会社を買収

■Gulf Japan Food Fund、アラブで水産物や日本食材等の輸出入・卸売事業のLMNを買収

■TDK<6762>、子会社のTDK-EPCを吸収合併

■トクヤマ<4043>傘下で樹脂サッシ事業のエクセルシャノン、パナソニック<6752>を引受先とする第三者割当増資を実施

■豊田通商<8015>、現地子会社を通じて都市向け渋滞緩和用モビリティアプリ開発のカナダVelocia社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》