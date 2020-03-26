日経平均は311円安で始まる、小池都知事の緊急会見の影響を測りたい様子が

記事提供元：日本インタビュ新聞社
3月26日(木)朝の東京株式市場は、日経平均が反落模様の311円86銭安(1万9234円77銭)で始まった。
小池東京都知事が25日夜8時過ぎに緊急会見を開き、東京都の新型コロナウイルス感染が「重大局面」としたことの影響を測りたい様子がある。円相場は1ドル110円台に戻り円高に転じている。
NYダウは495.64ドル高(2万1200.55ドル)となった。一時1315.02ドル高(2万2019.93)まで急伸した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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