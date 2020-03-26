

*08:09JST 3/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19546.63、+1454.28）

・NYダウは上昇（21200.55、+495.64）

・米原油先物は上昇（24.49、+0.48）

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（7384.30、-33.56)

・シカゴ日経225先物は下落（18950、大阪比-290）

・1ドル111円10-20銭

・SOX指数は下落（1472.57、-19.26）

・VIX指数は上昇（63.95、+2.28）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・東京など主要都市封鎖懸念

・東京五輪の延期

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・企業向けサービス価格指数（2月）

・月例経済報告（3月）

・首相官邸で新型コロナウイルスの実体経済への影響に関する集中ヒアリング

・アディッシュとサイバーセキュリティクラウドが新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（2月）

・英小売売上高（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫（2月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・20カ国地域（G20）首脳テレビ会議

・欧州連合（EU）首脳テレビ会議《ST》