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【M&A速報：2020/03/25（2）】三井製糖、三菱商事子会社の大日本明治製糖との経営統合など発表

2020年3月25日 17:39

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記事提供元：フィスコ


*17:39JST 【M&A速報：2020/03/25（2）】三井製糖、三菱商事子会社の大日本明治製糖との経営統合など発表
■三井製糖<2109>、三菱商事<8058>子会社の大日本明治製糖と経営統合　日本甜菜製糖<2108>と資本業務提携

■ソウルドアウト<6553>、合同会社ラビッツから転職情報メディア「CAREER RULES」事業を譲り受け

■ヘアサロンメディア事業のビューラ(BEAURA)、USEN Mediaからスタイリスト探しのWEBマガジン「bangs」事業を譲り受け

■京セラ<6971>、NEC<6701>子会社で光学部品メーカーの昭和オプトロニクスを買収　93.53％の株式取得

■コムチュア<3844>、手書き書類をAIでデータ化するAI-OCR「Tegaki」等提供のコージェントラボ社と資本業務提携

■電通グループ<4324>、米国子会社のマークル社を逆三角合併により完全子会社化

■三菱地所<8802>、ユーザベース<3966>と資本業務提携　約10億円の第三者割当増資を引き受け約1.9％の株式取得

■フォーバルテレコム<9445>、破産手続きを開始したあくびコミュニケーションズから「AKUBI 光」など通信事業を譲り受け

■東京ガス<9531>グループ、中期経営計画を発表

■朝日放送HD<9405>、Pegasus Tech Ventures Management 3,LLCとファンドを設立　米国の短尺動画プラットフォームQuibi社に出資

■ＴＳテック<7313>、ショーワ<7274>からホンダカーズ埼玉北の全株式取得

■京三製作所<6742>、持株会社体制への移行を検討開始

■三菱マテリアル<5711>、中期経営戦略を発表

■トライステージ<2178>、子会社でダイレクトメール広告受託のメールカスタマーセンターに追加出資し完全子会社化

■エプコ<2311>、藤田エンジニアリング<1770>子会社で太陽光発電システム施工のシステムハウスエンジニアリングを買収

■住友商事<8053>、ワイヤレスAIソリューション事業の米Origin Wirelessに出資

■シャープ<6753>、NEC<6701>子会社のNECディスプレイソリューションズに92.4億円で66％出資　合弁会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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