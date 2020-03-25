記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、英生産者物価産出コア指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(3月16日分)
10:00 ジャパンディスプレイが臨時株主総会を開催
13:00 アサヒGHが定時株主総会を開催
ヴィスが東証マザーズに新規上場(公開価格:820円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(2月) -3.4億NZドル
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.75％ 1.00％
18:30 英・消費者物価コア指数(2月) 1.6％
18:30 英・生産者物価産出コア指数(2月) 0.7％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA−15(3月) 0.22％
21:30 米・耐久財受注(2月) -0.9％ -0.2％
21:30 ブ・経常収支(2月) -118.79億ドル
22:00 米・FHFA住宅価格指数(1月) 0.6％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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