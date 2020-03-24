*18:29JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は152円00銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付151円38銭 高値152円10銭 安値151円38銭 引け152円00銭
売買高総計14689枚
2年 410回 -0.230％
5年 142回 -0.115％
10年 357回 0.030％
20年 171回 0.310％
債券先物6月限は、151円38銭で取引を開始。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念が強まるなか、米連邦準備制度理事会（FRB）が無制限の量的緩和を決定し、米長期金利が低下したことを受けて買いが優勢になり、152円10銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.31％、10年債は0.80％、30年債は1.39％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.45％、オーストラリア10年債は0.87％、NZ10年債は0.95％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30 英・3月製造業PMI速報値（予想：45.0、2月：51.7）
・18:30 英・3月サービス業PMI速報値（予想：45.0、2月：53.2）
・22:45 米・3月製造業PMI速報値（予想：43.5、2月：50.7）
・22:45 米・3月サービス業PMI速報値（予想：42.0、2月：49.4）
・23:00 米・2月新築住宅販売件数（予想：75.0万戸、1月：76.4万戸）
・23:00 米・3月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-15、2月：-2）
・02:00 米財務省・2年債入札《KK》
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