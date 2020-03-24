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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

2020年3月24日 15:27

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記事提供元：フィスコ


*15:27JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。前日のWTI原油先物価格が反発したことをうけ、国際帝石<1605>が10.8％上昇し指数を押し上げた。そのほか、不動産業、海運業、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、証券業などが上昇した。一方で、陸運業が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、パルプ・紙、食料品が軟調となった。


1. 鉱業 ／ 171.14 ／ 9.36
2. 不動産業 ／ 1,062.9 ／ 7.87
3. 海運業 ／ 177.1 ／ 6.98
4. 石油・石炭製品 ／ 833.67 ／ 6.98
5. ガラス・土石製品 ／ 745.11 ／ 6.62
6. 証券業 ／ 270.77 ／ 6.04
7. 金属製品 ／ 814.98 ／ 5.98
8. 電気機器 ／ 1,995.05 ／ 5.42
9. 機械 ／ 1,396.43 ／ 5.33
10. 繊維業 ／ 465.65 ／ 4.57
11. 銀行業 ／ 111.46 ／ 4.19
12. サービス業 ／ 1,722.96 ／ 3.81
13. 非鉄金属 ／ 619.7 ／ 3.75
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,270.17 ／ 3.61
15. 化学工業 ／ 1,632.34 ／ 3.60
16. 保険業 ／ 756.76 ／ 3.59
17. 卸売業 ／ 1,263.02 ／ 3.57
18. 情報・通信業 ／ 3,387.17 ／ 3.40
19. ゴム製品 ／ 2,227.93 ／ 3.38
20. 鉄鋼 ／ 246.06 ／ 3.33
21. 輸送用機器 ／ 2,087.45 ／ 3.15
22. その他製品 ／ 2,484.98 ／ 2.72
23. 空運業 ／ 197.74 ／ 2.64
24. 小売業 ／ 1,023.89 ／ 2.63
25. その他金融業 ／ 484.36 ／ 2.49
26. 建設業 ／ 889.69 ／ 2.08
27. 水産・農林業 ／ 423.79 ／ 1.82
28. 精密機器 ／ 6,509.34 ／ 1.39
29. 医薬品 ／ 2,631.38 ／ 0.56
30. 食料品 ／ 1,447.7 ／ -0.12
31. パルプ・紙 ／ 446.59 ／ -0.77
32. 電力・ガス業 ／ 357.99 ／ -1.63
33. 陸運業 ／ 1,892.12 ／ -2.10《US》

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