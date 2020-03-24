

*08:18JST 3/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（16887.78、+334.95）

・シカゴ日経225先物は上昇（17255、大阪比+305）

・1ドル111円10-20銭

・SOX指数は上昇（1342.12、+43.58）

・VIX指数は低下（61.59、-4.45）

・米原油先物は上昇（23.36、+0.73）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（18591.93、-582.05）

・ナスダック総合指数は下落（6860.67、-18.84)

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・製造業PMI（3月）

・スーパーマーケット売上高（2月）

・全国百貨店売上高（2月）

・工作機械受注（2月）

・財務省国債投資家懇談会

・首相官邸で新型コロナウイルスの実体経済への影響に関する集中ヒアリング

・リバーホールディングスが新規上場

・ユーロ圏製造業PMI（3月）

・米製造業PMI（3月）

・米新築住宅販売件数（2月）《ST》