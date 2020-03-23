*17:02JST 【M&A速報：2020/03/23（2）】昭和電工<4004>、日立化成<4217>へのTOBを3月24日から開始
■昭和電工<4004>、日立化成<4217>へのTOBを3月24日から開始
■LIXILグループ<5938>、組織変革を加速する新たな施策を発表 取締役総数を14人から9人にし取締役会をスリム化
■LIXILグループ<5938>、傘下のLIXILと12月1日に合併 社名を「LIXIL」に変更
■LINE<3938>、子会社でスマホ向け動画配信プラットフォーム運営のファイブを吸収合併
■ジーンテクノサイエンス<4584>、無担保転換社債型新株予約権付社債などを発行
■KDDI Open Innovation Fund3号、ライブ配信プラットフォーム展開のSHOWROOMに出資
■ライブ配信アプリ「MixChannel」提供のDonuts、「美少女図鑑」展開のテクスファームファウンデーションと資本業務提携
■ペット保険金申請アプリ運営のアニポス、シードラウンドで資金調達を実施
■宇部興産<4208>、豊田通商<8015>の米国子会社でコンパウンド受託加工のPCTNA社を買収
■IHI<7013>、子会社IHI Investment for Aero Engine Leasing LLCの出資持ち分の一部を譲渡
■津田駒工業<6217>、子会社で電気・電子機器等製造の共和電機工業を完全子会社化
■日東富士製粉<2003>、兼平製麺所の保有株式を同社社長に譲渡
■ソフトバンクグループ<9984>、最大4.5兆円の保有資産売却・資金化を決定 自己株式取得は最大2兆円
■ISS、英アセット・バリュー・インベスターズ(AVI)の帝国繊維<3302>に対する株主提案を支持
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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