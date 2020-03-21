マーケット RSS

 

英ポンド週間見通し：■下げ渋りか、インフレや個人消費関連指標に注目

2020年3月21日 16:23

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:23JST 英ポンド週間見通し：■下げ渋りか、インフレや個人消費関連指標に注目
■下落、英中央銀行は追加利下げ発表

先週のポンド・円は下落。欧州諸国などで新型コロナウイルスの感染が拡大している
ことや、英中央銀行による小幅な追加利下げを意識したポンド売りが観測された。ポンド・円は一時124円台前半まで下落したが、欧米各国の大規模経済対策への期待でポンド売りは縮小し、対円レートの下げ幅は縮小した。取引レンジ：124円10銭−133円11銭。

■下げ渋りか、インフレや個人消費関連指標に注目

今週のポンド・円は下げ渋りか。英政権の新型コロナウイルス対策が修正を迫られ、先行き不透明感からリスク選好的なポンド買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。ただし、2月の小売売上高や消費者物価指数などの英国の経済指標が市場予想と一致した場合、リスク回避的なポンド売りは縮小する可能性がある。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント
・25日：2月消費者物価コア指数（1月：前年比+1.6％）
・26日：2月小売売上高（1月：前月比+0.9％）

予想レンジ：123円00銭−128円00銭《FA》

スポンサードリンク

外国為替の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 外国為替の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 世界市場はボルマゲドン、コロナショックでなぜ米ドルだけが上昇するのか?
  2. GPIFはコロナショックでどうなる?
  3. 前日に動いた銘柄 part2 任天堂、トヨタ自動車、NTTドコモなど
  4. 国内株式市場見通し：日経平均は下値不安抱えつつ戻りを試す場面も
  5. 主要国の景気回復時期は2021年以降となりそう
  1. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  2. 【どう見るこの相場】週明け16日は日経平均1640円高？日米協調の政策発動などに期待
  3. 世界市場はボルマゲドン、コロナショックでなぜ米ドルだけが上昇するのか?
  4. NY原油：続落で26.95ドル、サウジアラビアは石油輸出量引き上げへ
  5. 東証REIT指数が10％以上下落　投資妙味出るも不安定な相場は継続か
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  3. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  4. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  5. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略

広告

写真で見るニュース

  • 豪グレートバリアリーフのサンゴ礁に生息するスズメダイ（写真：沖縄科学技術大学院大学の発表資料より）
  • 「MAZDA CX-30 SIGNATURE STYLE」（画像: マツダの発表資料より）
  • スタークラフトの3Dプリンタ。（画像：スタークラフト発表資料より）
  • BMW 2002TII (c) 123rf
  • ネパールのホンダ車　©sawahajime
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

高輪ゲートウェイ駅開業を不動産投資の視点から考えてみる

2月の訪日外国人は58.3%減の108万5100人　5カ月連続で前年割れ

提案モデルで再現されたものと観測による原始惑星系円盤との質量分布の比較（写真：東北大学の発表資料より）

巨大ガス惑星がなぜ惑星系に存続するのか　新たな惑星形成モデルを東北大が提唱

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体