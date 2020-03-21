

*09:59JST 米国株は下落、原油急落で引けにかけて下げ幅拡大（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

JUN20

Ｏ 17330（ドル建て）

Ｈ 18220

Ｌ 17160

Ｃ 17365 大証比+815（イブニング比+335）

Vol 6403



JUN20

Ｏ 16945（円建て）

Ｈ 17845

Ｌ 16765

Ｃ 17030 大証比+480（イブニング比+0）

Vol 53949

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ＴＤＫ<6762

>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対

東証比較（1ドル110.93円換算）では全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 116.46 -1.77 6459 64

9432 （NTTYY） NTT 22.06 -0.04 2448 31

6758 （SNE） ソニー 53.06 -2.34 5886 -43

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 13.06 0.28 2899 212

6954 （FANUY） ファナック 11.46 0.05 12713 578

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.43 0.01 380 -3.5

7974 （NTDOY） 任天堂 43.50 -0.34 38608 1378

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 37.14 -0.06 41199 1009

7267 （HMC） ホンダ 20.74 -0.40 2301 32

8058 （MSBHY） 三菱商 43.08 0.93 2389 105

8316 （SMFG） 三井住友 4.67 -0.09 2590 30

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 83.70 -1.04 9285 198

8001 （ITOCY） 伊藤忠 38.54 1.10 2138 119

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 41.60 -1.02 4615 117

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.20 -0.02 122 -0.3

7751 （CAJ） キヤノン 21.12 -0.28 2343 36.5

8031 （MITSY） 三井物 280.85 -1.44 1558 51.5

6503 （MIELY） 三菱電 22.61 -0.01 1254 72

4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.15 0.04 5008 214

6902 （DNZOY） デンソー 14.20 -0.07 3150 88

4911 （SSDOY） 資生堂 52.53 -0.09 5827 145

5108 （BRDCY） ブリヂストン 14.51 0.13 3219 118

2503 （KNBWY） キリン 20.88 0.17 2316 86

8267 （AONNY） イオン 21.12 -0.72 2343 43.5

8802 （MITEY） 菱地所 12.18 -0.19 1351 11

6702 （FJTSY） 富士通 16.51 0.01 9157 227

9735 （SOMLY） セコム 17.83 0.03 7912 101

4523 （ESALY） エーザイ 58.32 0.22 6469 331

7733 （OCPNY） オリンパス 12.19 -0.40 1352 32.5

7201 （NSANY） 日産自 7.26 0.02 402 11.7

1925 （DWAHY） 大和ハウス 21.63 0.17 2399 79

7270 （FUJHY） SUBARU 9.16 -0.05 2032 49

8591 （IX） オリックス 52.79 -1.56 1171 33

8053 （SSUMY） 住友商 11.01 0.06 1221 44.5

6301 （KMTUY） コマツ 14.26 -0.56 1582 72

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.92 -0.04 435 27

3938 （LN） LINE 45.36 -0.16 5032 52

1928 （SKHSY） 積水ハウス 15.02 -0.03 1666 41

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 0.04 3112 228.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.50 0.03 3051 41

6645 （OMRNY） オムロン 47.33 -0.20 5250 335

8002 （MARUY） 丸紅 48.88 -1.12 542 19.9

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 66.19 0.58 7342 372

3407 （AHKSY） 旭化成 11.78 -0.28 653 28.9

6586 （MKTAY） マキタ 27.54 -0.09 3055 111

5802 （SMTOY） 住友電 9.12 0.30 1012 20.2

6988 （NDEKY） 日東電 19.80 -0.02 4393 163

3402 （TRYIY） 東レ 7.42 0.06 412 12

7912 （DNPLY） 大日印 9.24 0.10 2051 82

6723 （RNECY） ルネサス 1.59 -0.03 353 23

（時価総額上位50位、1ドル110.93円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6770 （APELY） アルプス 16.53 917 87 10.48

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 3112 228.5 7.92

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 13.06 2899 212 7.89

6723 （RNECY） ルネサス 1.59 353 23 6.97

6645 （OMRNY） オムロン 47.33 5250 335 6.82

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.20 122 -0.3 -0.25

6361 （EBCOY） 荏原 8.01 1777 -73 -3.95

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.43 380 -3.5 -0.91

6758 （SNE） ソニー 53.06 5886 -43 -0.73

1812 （KAJMY） 鹿島 8.73 968 -7 -0.72



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：19173.98 前日比：-913.21

始値：20253.15 高値：20531.26 安値：19094.27

年初来高値：29568.57 年初来安値：18917.46

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：6879.52 前日比：-271.06

始値：7248.07 高値：7354.44 安値：6854.67

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：2304.92 前日比：-104.47

始値：2431.94 高値：2453.01 安値：2295.56

年初来高値：3393.52 年初来安値：2280.52

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.417％ 米10年国債 0.845％



米国株式相場は下落。ダウ平均は913.21ドル安の19173.98ドル、ナスダックは271.06

ポイント安の6879.52ポイントで取引を終了した。朝方は米連邦準備制度理事会（FR

B）が資産購入規模を一段と拡大するとの報道や良好な2月中古住宅販売件数が好感さ

れ上昇した。しかし、カリフォルニア州に続いてニューヨーク州も外出禁止命令（在

宅勤務命令）を発令したことで、景気先行き見通しが一段と悪化し、下落に転じた。

さらに、引けにかけ原油価格が20％急落して引けると下げ幅を拡大する展開となっ

た。セクター別では電気通信サービス、家庭・パーソナル用品が大きく下落した一

方、消費者サービスやエネルギーは上昇。

大手ソフトウェア、アップル（AAPL）は、サプライチェーンの問題でiPhoneのオンラ

イン販売数を制限しており、軟調推移。ソーシャルネットワーク大手、フェイスブッ

ク（FB）、検索大手のアルファベット（GOOGL）なども週末前に手仕舞が続き、下落。

一方で、ヨガ関連アパレル企業のルルレモン（LULU）、ソフトウェア大手オラクル（O

RCL）、ウーバー（UBER）はそれぞれアナリストによる投資判断引き上げを受けて上昇

した。大手航空会社、ユナイテッド航空（UAL）はもし政府の速やかな支援がなければ

雇用削減もやむをえないと警告した。

Horiko Capital Management LLC《SK》