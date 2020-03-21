*09:59JST 米国株は下落、原油急落で引けにかけて下げ幅拡大（20日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）
JUN20
Ｏ 17330（ドル建て）
Ｈ 18220
Ｌ 17160
Ｃ 17365 大証比+815（イブニング比+335）
Vol 6403
JUN20
Ｏ 16945（円建て）
Ｈ 17845
Ｌ 16765
Ｃ 17030 大証比+480（イブニング比+0）
Vol 53949
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）
トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ＴＤＫ<6762
>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対
東証比較（1ドル110.93円換算）では全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 116.46 -1.77 6459 64
9432 （NTTYY） NTT 22.06 -0.04 2448 31
6758 （SNE） ソニー 53.06 -2.34 5886 -43
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 13.06 0.28 2899 212
6954 （FANUY） ファナック 11.46 0.05 12713 578
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.43 0.01 380 -3.5
7974 （NTDOY） 任天堂 43.50 -0.34 38608 1378
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 37.14 -0.06 41199 1009
7267 （HMC） ホンダ 20.74 -0.40 2301 32
8058 （MSBHY） 三菱商 43.08 0.93 2389 105
8316 （SMFG） 三井住友 4.67 -0.09 2590 30
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 83.70 -1.04 9285 198
8001 （ITOCY） 伊藤忠 38.54 1.10 2138 119
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 41.60 -1.02 4615 117
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.20 -0.02 122 -0.3
7751 （CAJ） キヤノン 21.12 -0.28 2343 36.5
8031 （MITSY） 三井物 280.85 -1.44 1558 51.5
6503 （MIELY） 三菱電 22.61 -0.01 1254 72
4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.15 0.04 5008 214
6902 （DNZOY） デンソー 14.20 -0.07 3150 88
4911 （SSDOY） 資生堂 52.53 -0.09 5827 145
5108 （BRDCY） ブリヂストン 14.51 0.13 3219 118
2503 （KNBWY） キリン 20.88 0.17 2316 86
8267 （AONNY） イオン 21.12 -0.72 2343 43.5
8802 （MITEY） 菱地所 12.18 -0.19 1351 11
6702 （FJTSY） 富士通 16.51 0.01 9157 227
9735 （SOMLY） セコム 17.83 0.03 7912 101
4523 （ESALY） エーザイ 58.32 0.22 6469 331
7733 （OCPNY） オリンパス 12.19 -0.40 1352 32.5
7201 （NSANY） 日産自 7.26 0.02 402 11.7
1925 （DWAHY） 大和ハウス 21.63 0.17 2399 79
7270 （FUJHY） SUBARU 9.16 -0.05 2032 49
8591 （IX） オリックス 52.79 -1.56 1171 33
8053 （SSUMY） 住友商 11.01 0.06 1221 44.5
6301 （KMTUY） コマツ 14.26 -0.56 1582 72
8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.92 -0.04 435 27
3938 （LN） LINE 45.36 -0.16 5032 52
1928 （SKHSY） 積水ハウス 15.02 -0.03 1666 41
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 0.04 3112 228.5
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.50 0.03 3051 41
6645 （OMRNY） オムロン 47.33 -0.20 5250 335
8002 （MARUY） 丸紅 48.88 -1.12 542 19.9
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 66.19 0.58 7342 372
3407 （AHKSY） 旭化成 11.78 -0.28 653 28.9
6586 （MKTAY） マキタ 27.54 -0.09 3055 111
5802 （SMTOY） 住友電 9.12 0.30 1012 20.2
6988 （NDEKY） 日東電 19.80 -0.02 4393 163
3402 （TRYIY） 東レ 7.42 0.06 412 12
7912 （DNPLY） 大日印 9.24 0.10 2051 82
6723 （RNECY） ルネサス 1.59 -0.03 353 23
（時価総額上位50位、1ドル110.93円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6770 （APELY） アルプス 16.53 917 87 10.48
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.80 3112 228.5 7.92
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 13.06 2899 212 7.89
6723 （RNECY） ルネサス 1.59 353 23 6.97
6645 （OMRNY） オムロン 47.33 5250 335 6.82
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.20 122 -0.3 -0.25
6361 （EBCOY） 荏原 8.01 1777 -73 -3.95
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.43 380 -3.5 -0.91
6758 （SNE） ソニー 53.06 5886 -43 -0.73
1812 （KAJMY） 鹿島 8.73 968 -7 -0.72
「米国株式市場概況」（20日）
ＮＹＤＯＷ
終値：19173.98 前日比：-913.21
始値：20253.15 高値：20531.26 安値：19094.27
年初来高値：29568.57 年初来安値：18917.46
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56
Ｎａｓｄａｑ
終値：6879.52 前日比：-271.06
始値：7248.07 高値：7354.44 安値：6854.67
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76
Ｓ＆Ｐ５００
終値：2304.92 前日比：-104.47
始値：2431.94 高値：2453.01 安値：2295.56
年初来高値：3393.52 年初来安値：2280.52
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10
米30年国債 1.417％ 米10年国債 0.845％
米国株式相場は下落。ダウ平均は913.21ドル安の19173.98ドル、ナスダックは271.06
ポイント安の6879.52ポイントで取引を終了した。朝方は米連邦準備制度理事会（FR
B）が資産購入規模を一段と拡大するとの報道や良好な2月中古住宅販売件数が好感さ
れ上昇した。しかし、カリフォルニア州に続いてニューヨーク州も外出禁止命令（在
宅勤務命令）を発令したことで、景気先行き見通しが一段と悪化し、下落に転じた。
さらに、引けにかけ原油価格が20％急落して引けると下げ幅を拡大する展開となっ
た。セクター別では電気通信サービス、家庭・パーソナル用品が大きく下落した一
方、消費者サービスやエネルギーは上昇。
大手ソフトウェア、アップル（AAPL）は、サプライチェーンの問題でiPhoneのオンラ
イン販売数を制限しており、軟調推移。ソーシャルネットワーク大手、フェイスブッ
ク（FB）、検索大手のアルファベット（GOOGL）なども週末前に手仕舞が続き、下落。
一方で、ヨガ関連アパレル企業のルルレモン（LULU）、ソフトウェア大手オラクル（O
RCL）、ウーバー（UBER）はそれぞれアナリストによる投資判断引き上げを受けて上昇
した。大手航空会社、ユナイテッド航空（UAL）はもし政府の速やかな支援がなければ
雇用削減もやむをえないと警告した。
Horiko Capital Management LLC《SK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
海外株式市場の最新ニュース
- NY株式：NYダウ188ドル高、原油反発やECBと英中銀の緩和策拡大を材料視 3/20 07:00
- 19日のNY市場は上昇 3/20 06:14
- 米国株は反発、原油反発やECBと英中銀の緩和策拡大を材料視（19日） 3/20 06:11
- 19日の香港市場概況：ハンセン2.6％安で続落、新型コロナ感染の警戒感続く 3/19 18:00
- 19日の中国本土市場概況:上海総合1.0％安で7日続落、新型コロナ警戒続く 3/19 16:52
広告
広告
広告