記事提供元：フィスコ
*02:44JST NY外為：ドル・円伸び悩む、ダウ下げ幅拡大200ドル安、NY州が外出禁止を勧告
NY外為市場で株安に連れてドル・円は111円51銭の高値から111円10銭まで反落した。ユーロ・円は119円30銭の高値から118円60銭まで反落。ユーロ・ドルは1.0760ドルから1.0654ドルまで下落した。
朝方上昇していた米国株式相場は主要金融都市であるニューヨークのクオモ州知事が外出禁止を勧告したため景気への懸念が強まり下落に転じ、下落幅を拡大している。ダウ平均株価は200ドル前後で推移、米10年債利回りは1.11％から0.91％まで低下した。《KY》
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