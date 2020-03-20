記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物貸出金利、欧経常収支、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(春分の日)
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(3月) 4.00％ 4.05％
10:30 中・5年物貸出金利(3月) 4.70％ 4.75％
18:00 欧・経常収支(1月) 326億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 6.00％ 6.00％
21:30 加・小売売上高(1月) 0％
23:00 米・中古住宅販売件数(2月) 555万件 546万件
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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