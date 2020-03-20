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今日の注目スケジュール：中1年物貸出金利、欧経常収支、米中古住宅販売件数など

2020年3月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物貸出金利、欧経常収支、米中古住宅販売件数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(春分の日)


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(3月)　4.00％　4.05％
10:30　中・5年物貸出金利(3月)　4.70％　4.75％
18:00　欧・経常収支(1月)　　326億ユーロ
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　6.00％　6.00％
21:30　加・小売売上高(1月)　　0％
23:00　米・中古住宅販売件数(2月)　555万件　546万件


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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