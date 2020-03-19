*17:08JST 【M&A速報：2020/03/19（2）】ITbookホールディングス、RIZAPグループ子会社の三鈴を買収
■ITbookホールディングス<1447>、RIZAPグループ<2928>子会社で婦人服・服飾雑貨企画の三鈴を買収
■キリンHD<2503>、ブラジルの清酒・しょうゆ生産子会社をキッコーマン<2801>に譲渡
■金属技研、スウェーデンの大手エンジニアリングメーカーSandvik Group傘下のSandvik Powder Solutions社を買収
■ニッコンHD<9072>、子会社でハラルビジネス展開のN&Aハラルロジスティクスの全保有株式を輸入食品卸の八基通商の代表に譲渡
■澤田HD<8699>の株式26.12％保有するタワー投資顧問、META Capitalが実施しているTOBについて意見表明
■女性に特化したエンタープライズ企業向け営業アウトソーシング展開のSurpass、識学1号ファンドから資金調達を実施
■パーソナルトレーニングジム「GYM by NAKD」運営のNAKD、ネットメディア事業のLeoSophiaから資金調達を実施
■デンカ<4061>、積水化学工業<4204>とのポリビニルアルコール樹脂製造合弁会社DSポバールを完全子会社化 合弁解消
■ゲンダイエージェンシー<2411>、カジノ運営受託のシンガポール子会社GDLH社の全保有株式を譲渡
■SBIホールディングス<8473>傘下のSBI地域事業承継投資、調剤薬局運営の徳島共和薬品を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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