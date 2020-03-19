Ｊ・ＴＥＣ　後場急伸、自家培養角膜上皮「ネピック」の製造販売承認を取得／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:06JST <7774> Ｊ・ＴＥＣ 517 +25
後場急伸。自家培養角膜上皮「ネピック」の製造販売承認を取得したと発表している。ネピックは角膜上皮幹細胞疲弊症の治療を目的としており、眼科領域では国内初の再生医療等製品という。患者自身の角膜輪部組織から角膜上皮幹細胞を採取してシート状に培養し、移植によって角膜上皮を再建させる。《US》
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