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出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、シンクロフードなどがランクイン

2020年3月19日 11:33

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記事提供元：フィスコ


*11:33JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、シンクロフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月19日　10:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4541> 日医工　　　　　　　4569800　 　729040　　 526.82% 17.21%
<4554> 富士製薬　　　　　　975600　 　260680　　 274.25% 1.63%
<3258> ユニゾHD　　　　　1065400　 　410040　　 159.83% 12%
<3929> ソシャルワイヤ　　　280400　 　126400　　 121.84% -18.86%
<9273> ユーア商事HD　　　205600　 　105100　　 95.62% 15.34%
<4549> 栄研化　　　　　　　1093600　 　621700　　 75.9% 14.68%
<7059> コプロHD　　　　　64500　 　37860　　 70.36% -2.73%
<7172> JIA　　　　　　　1190400　 　786120　　 51.43% -17.96%
<2035> 日経VI　　　　　　1987166　 　1367205　　 45.35% -11.25%
<4901> 富士フイルム　　　　8412000　 　6119260　　 37.47% -9.89%
<2428> ウェルネット　　　　293100　 　216080　　 35.64% -7.07%
<3963>* シンクロフード　　　371500　 　279760　　 32.79% -14.65%
<6618> 大泉製　　　　　　　206000　 　167360　　 23.09% -4.15%
<4592>* サンバイオ　　　　　1188700　 　969860　　 22.56% -19.21%
<2039>* 原油ベア　　　　　　28184　 　25353　　 11.17% 2.77%
<8929>* 青山財産　　　　　　129300　 　119040　　 8.62% -8.65%
<4593>* ヘリオス　　　　　　248000　 　228700　　 8.44% -8.72%
<1699> 野村原油　　　　　　14593510　 　13694650　　 6.56% -10.98%
<2038> 原油ブル　　　　　　8328794　 　7832917　　 6.33% -4.32%
<4282> EPS　　　　　　　121900　 　115960　　 5.12% 4.6%
<3103>* ユニチカ　　　　　　1779100　 　1703140　　 4.46% 17.84%
<4722>* フューチャー　　　　182400　 　177700　　 2.64% 8.23%
<3431> 宮地エンジ　　　　　71800　 　71420　　 0.53% 0.34%
<6240>* ヤマシンF　　　　　422700　 　423680　　 -0.23% 10.06%
<1671> WTI原油　　　　　2385494　 　2410097　　 -1.02% -11.71%
<7048> ベルトラ　　　　　　533200　 　560080　　 -4.8% -18.38%
<2784> アルフレッサ　　　　998200　 　1054900　　 -5.37% 16.58%
<3470> マリモリート　　　　1897　 　2005.6　　 -5.41% -6.7%
<6474>* 不二越　　　　　　　162600　 　172200　　 -5.57% -11.53%
<3679>* じげん　　　　　　　1096000　 　1226860　　 -10.67% -8.05%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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