*11:33JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、シンクロフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月19日 10:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4541> 日医工 4569800 729040 526.82% 17.21%
<4554> 富士製薬 975600 260680 274.25% 1.63%
<3258> ユニゾHD 1065400 410040 159.83% 12%
<3929> ソシャルワイヤ 280400 126400 121.84% -18.86%
<9273> ユーア商事HD 205600 105100 95.62% 15.34%
<4549> 栄研化 1093600 621700 75.9% 14.68%
<7059> コプロHD 64500 37860 70.36% -2.73%
<7172> JIA 1190400 786120 51.43% -17.96%
<2035> 日経VI 1987166 1367205 45.35% -11.25%
<4901> 富士フイルム 8412000 6119260 37.47% -9.89%
<2428> ウェルネット 293100 216080 35.64% -7.07%
<3963>* シンクロフード 371500 279760 32.79% -14.65%
<6618> 大泉製 206000 167360 23.09% -4.15%
<4592>* サンバイオ 1188700 969860 22.56% -19.21%
<2039>* 原油ベア 28184 25353 11.17% 2.77%
<8929>* 青山財産 129300 119040 8.62% -8.65%
<4593>* ヘリオス 248000 228700 8.44% -8.72%
<1699> 野村原油 14593510 13694650 6.56% -10.98%
<2038> 原油ブル 8328794 7832917 6.33% -4.32%
<4282> EPS 121900 115960 5.12% 4.6%
<3103>* ユニチカ 1779100 1703140 4.46% 17.84%
<4722>* フューチャー 182400 177700 2.64% 8.23%
<3431> 宮地エンジ 71800 71420 0.53% 0.34%
<6240>* ヤマシンF 422700 423680 -0.23% 10.06%
<1671> WTI原油 2385494 2410097 -1.02% -11.71%
<7048> ベルトラ 533200 560080 -4.8% -18.38%
<2784> アルフレッサ 998200 1054900 -5.37% 16.58%
<3470> マリモリート 1897 2005.6 -5.41% -6.7%
<6474>* 不二越 162600 172200 -5.57% -11.53%
<3679>* じげん 1096000 1226860 -10.67% -8.05%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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