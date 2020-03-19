

*08:32JST 3/19

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（16530、大阪比+20）

・1ドル108円00-10銭

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（16726.55、-284.98）

・NYダウは下落（19898.92、-1338.46）

・ナスダック総合指数は下落（6989.84、-344.94)

・SOX指数は下落（1286.84、-139.68）

・VIX指数は上昇（76.45、+0.54）

・米原油先物は下落（20.83、-6.50）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・全国消費者物価指数（2月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀金融政策決定会合議事要旨（1月20、21日分）

・全産業活動指数（1月）

・日本インシュレーションが新規上場

・ゼネテックが新規上場

・関通が新規上場

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米経常収支（10-12月）

・米景気先行指数（2月）《ST》