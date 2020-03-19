記事提供元：フィスコ
*08:32JST 3/19
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（16530、大阪比+20）
・1ドル108円00-10銭
・日銀のETF購入
・大型財政出動による景気下支え
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（16726.55、-284.98）
・NYダウは下落（19898.92、-1338.46）
・ナスダック総合指数は下落（6989.84、-344.94)
・SOX指数は下落（1286.84、-139.68）
・VIX指数は上昇（76.45、+0.54）
・米原油先物は下落（20.83、-6.50）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・消費増税による景気下押し
留意事項
・全国消費者物価指数（2月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（1月20、21日分）
・全産業活動指数（1月）
・日本インシュレーションが新規上場
・ゼネテックが新規上場
・関通が新規上場
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（10-12月）
・米景気先行指数（2月）《ST》
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