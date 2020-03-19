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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米景気先行指数など

2020年3月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米景気先行指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(2月)　0.6％　0.8％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　全産業活動指数(1月)　0.2％　0％


日本インシュレーションが東証2部に新規上場(公開価格:940円)

ゼネテックが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1700円)

関通が東証マザーズに新規上場(公開価格:490円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　1.8％　2.3％
09:30　豪・失業率(2月)　5.3％　5.3％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　4.75％　4.75％
17:30　スイス・国立銀行（中央銀行）が政策金利発表　-1.00％　-0.75％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　10.75％
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　10.0　36.7
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.1万件
21:30　米・経常収支(10-12月)　-1083億ドル　-1241億ドル
23:00　米・景気先行指数(2月)　0.1％　0.8％


フィリピン・中央銀行が政策金利発表

南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.00％　6.25％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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