記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、トルコ中央銀行が政策金利発表、米景気先行指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(2月) 0.6％ 0.8％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 全産業活動指数(1月) 0.2％ 0％
日本インシュレーションが東証2部に新規上場(公開価格:940円)
ゼネテックが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1700円)
関通が東証マザーズに新規上場(公開価格:490円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(10-12月) 1.8％ 2.3％
09:30 豪・失業率(2月) 5.3％ 5.3％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 4.75％ 4.75％
17:30 スイス・国立銀行（中央銀行）が政策金利発表 -1.00％ -0.75％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 10.75％
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月) 10.0 36.7
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.1万件
21:30 米・経常収支(10-12月) -1083億ドル -1241億ドル
23:00 米・景気先行指数(2月) 0.1％ 0.8％
フィリピン・中央銀行が政策金利発表
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.00％ 6.25％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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