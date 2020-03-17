LPF　本日IPO、初値3550円、公開価格を9.0％下回る　介護や保育、障がい者支援事業／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:10JST <7091> LPF 3240 -
公開価格（3900円）を9.0％下回る3550円で初値を付けた。会社設立は11年6月28日。主な事業は介護や保育、障がい者支援。20年3月期の営業利益予想は前期比5.7％増の3.46億円。介護事業や障がい者支援事業では既存施設の入居者数が定員数に対して一定水準に達することが定常化しており、安定的に推移すると見込む。第3四半期累計の実績は2.18億円だった。《HH》
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