高見サイ　ストップ高買い気配、通期業績上方修正や増配を発表／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:15JST <6424> 高見サイ 960カ -
ストップ高買い気配。20年3月期の営業損益を従来予想の6.7億円の黒字から11.6億円の黒字（前期実績は6.2億円の赤字）に上方修正している。交通システム機器で出改札関連機器の更新及び機器の改造などが当初の見込みより増加した。また、特機システム機器も堅調だった。併せて年間配当について、創立50周年の記念配当5円を加え従来予想の10円から15円（前期実績10円）に増額としている。《US》
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