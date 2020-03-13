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ユニバーサルエンターテインメントはフィリピンのカジノ好調で2月は36%増加

2020年3月13日 14:21

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「OkadaManila(オカダマニラ)」を運営するTRLEI社の月次実績

　ユニバーサルエンターテインメント<6425>(JQS)は3月13日、後場寄り後の1993円(372円安)を下値に持ち直し、14時にかけては2115円(250円安)と2000円の大台を回復している。

　12日の取引終了後、2月の月次動向(フィリピンで統合型リゾート施設「Okada　Manila(オカダマニラ)」を運営するTRLEI社の月次実績)を発表し、 フィリピンにおけるカジノ関連事業が注目されている。

　2020年2月度のカジノ収益は32.86億フィリピン・ペソとなり、その他売上高は1.84億ペソとなった。これらにより、2月の売上高合計は、前年同月比36%増の34.70億ペソとなり、調整後EBITDA(償却前利益)は同48%増の5.36億ペソとなった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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