UMNファーマはきょう売買最終日、塩野義製薬グループの非上場企業に

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■塩野義製薬以外の株主の所有株式数は1株に満たない端数に
UMNファーマ<4585>(東マ)は3月13日の後場、533円(3円安)前後で時々売買が成立している。
2020年2月の株主総会で株式併合などが承認された結果、塩野義製薬<4507>(東1)以外の株主の所有する株式数は1株に満たない端数となる予定。3月16日をもって上場廃止になることが2月に決定し、土・日を考慮すると、きょう13日が売買最終日になる。
同社は塩野義製薬のグループ企業で、株式は2012年12月、東証マザーズに上場した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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