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エコモット　ストップ高、物理的接触をせずに発熱疑いのある人物を検知可能なシステムを開発／新興市場スナップショット

2020年3月13日 12:41

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記事提供元：フィスコ


*12:41JST <3987> エコモット 785 +100
ストップ高。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、ウェアラブル装着が可能な赤外線サーモカメラで物理的接触を伴わずに発熱の疑いのある人物を検知可能なシステムを開発したと発表している。周囲に配慮しながら別室誘導するなど感染抑止のための措置がとりやすくなるため、検疫担当者の感染リスクを軽減しながら発熱が疑われる人物のオフィスビル・商業施設などへの侵入抑止に効果が見込めるという。《US》

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