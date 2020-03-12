マーケット RSS

 

ハウテレビジョン　ストップ安売り気配、21年1月期の営業損失予想3.67億円、人材採用など投資費用先行／新興市場スナップショット

2020年3月12日 13:20

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:20JST <7064> ハウテレビジョン 1576ウ -
ストップ安売り気配。21年1月期の営業損益予想を3.67億円の赤字と発表している。人材採用など事業を成長させるための投資を積極的に行う方針を掲げており、費用が収益に先行して発生する見込み。同時に発表した20年1月期の営業損益は前期比26.0％増の0.91億円の黒字で着地した。「外資就活ドットコム」の学生登録会員数が累計21万2036人と前期末比で4万3077人増加し、利益押し上げに貢献した。《HH》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. フェローテックホールディングスは売り一巡、21年3月期収益回復期待
  3. NY原油：大幅反発で34.36ドル、ロシアは減産・増産の選択肢を有するとの見方も
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 買うか売るかわからない相場なら、アルゴリズム任せも　AI株価予測「QuantX」
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  3. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない
  4. OPECプラスで減産合意せず、原油価格の動きは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. フェローテックホールディングスは売り一巡、21年3月期収益回復期待
  1. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  2. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  3. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  4. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  5. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない

広告

写真で見るニュース

  • 新型「ポルシェ911ターボS」。（画像: ポルシェAGの発表資料より）
  • 衛星形成のイメージ図 (c) 名古屋大学
  • アルファロメオ・ジュリアGTA（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • グリーン電力を活用した『アサヒスーパードライ』（缶500ml）（画像: アサヒビールの発表資料より）
  • 「A 200 d セダン」（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

配達員が自宅前に商品を置いていく「置きピザ」サービス。接触による感染症リスクを抑えるという（写真：日本ピザハットの発表資料より）

新型コロナ対策に、企業が接触リスク抑えるサービスや商品をPR

岐阜県内のバローの商品案内と売り場に並んだ飛騨酪農農協の給食用牛乳（バロー発表資料より）

スーパーのフジとバロー、一斉臨時休校で販路なくした給食用牛乳を販売

政府専門家委員会発表を踏まえ、新型コロナ長期化による自動車産業の影響

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. デイトレード
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!