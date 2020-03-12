ハウテレビジョン　ストップ安売り気配、21年1月期の営業損失予想3.67億円、人材採用など投資費用先行／新興市場スナップショット



*13:20JST <7064> ハウテレビジョン 1576ウ -

ストップ安売り気配。21年1月期の営業損益予想を3.67億円の赤字と発表している。人材採用など事業を成長させるための投資を積極的に行う方針を掲げており、費用が収益に先行して発生する見込み。同時に発表した20年1月期の営業損益は前期比26.0％増の0.91億円の黒字で着地した。「外資就活ドットコム」の学生登録会員数が累計21万2036人と前期末比で4万3077人増加し、利益押し上げに貢献した。《HH》