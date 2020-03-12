アイスタディは未定だった配当予想の発表など好感されて急伸

■今10月期の配当(期末一括)は前期比倍増の7円の見込みに

アイスタディ<2345>(東2)は3月12日、続伸基調でとなり、9時45分にかけて18%高の875円(136円高)まで上げて出直り幅を拡大している。

11日の取引終了後、第1四半期決算(2019年11月～20年1月)と未定だった配当予想を発表し、注目集中となった。同社は期末配当のみ実施しており、今10月期の配当は7.00円の予定(前期実績比3.50円の増加)とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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