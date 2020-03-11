*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～夢真HD、インスペックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月11日 09:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6656>* インスペック 674300 373440 80.56% 7.29%
<3633>* GMOペパ 44200 33480 32.02% 0.62%
<8068>* 菱洋エレク 253900 194480 30.55% 13.27%
<3928>* マイネット 466400 370560 25.86% 7.87%
<4022>* ラサ工 65900 54140 21.72% 0.43%
<5939>* 大谷工業 2800 2360 18.64% 11.18%
<7607>* 進和 34500 31660 8.97% -0.18%
<1447>* ITbookHD 372800 351480 6.07% 6.86%
<6328>* 荏原実業 81800 77480 5.58% 4.64%
<3830>* ギガプライ 163200 159040 2.62% 0%
<2038>* 原油ブル 2644854 2583823 2.36% 11.04%
<6914>* オプテックスG 122500 132640 -7.64% 0.09%
<3475>* グッドコムA 87300 95080 -8.18% -5.75%
<4482>* ウィルズ 60200 66460 -9.42% -0.33%
<7448>* ジンズメイト 810100 946340 -14.4% 27.69%
<9270>* SOU 62000 73940 -16.15% -10.72%
<7609>* ダイトロン 25400 31240 -18.69% 5.34%
<9867>* ソレキア 14300 18700 -23.53% 20.13%
<2362>* 夢真HD 354900 470300 -24.54% 3.02%
<6995>* 東海理化 130700 181780 -28.1% 1.95%
<3772>* ウェルス 103300 144540 -28.53% -3.05%
<2039>* 原油ベア 15756 23361.2 -32.55% -1.36%
<6199>* セラク 228300 340720 -32.99% -5.27%
<4109>* ステラケミファ 54200 84460 -35.83% 2.48%
<7187>* ジェイリース 150500 235180 -36.01% 1.99%
<4082>* 稀元素 66400 104020 -36.17% 1.42%
<8766>* 東京海上 1567700 2456880 -36.19% -0.02%
<6734>* ニューテック 76200 120480 -36.75% -0.56%
<7038>* フロンティアM 32700 51720 -36.77% 1.48%
<6264>* マルマエ 95300 153600 -37.96% -2.39%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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