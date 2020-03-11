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出来高変化率ランキング（9時台）～夢真HD、インスペックなどがランクイン

2020年3月11日 10:07

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記事提供元：フィスコ


*10:07JST 出来高変化率ランキング（9時台）～夢真HD、インスペックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月11日　09:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6656>* インスペック　　　　674300　 　373440　　 80.56% 7.29%
<3633>* GMOペパ　　　　　44200　 　33480　　 32.02% 0.62%
<8068>* 菱洋エレク　　　　　253900　 　194480　　 30.55% 13.27%
<3928>* マイネット　　　　　466400　 　370560　　 25.86% 7.87%
<4022>* ラサ工　　　　　　　65900　 　54140　　 21.72% 0.43%
<5939>* 大谷工業　　　　　　2800　 　2360　　 18.64% 11.18%
<7607>* 進和　　　　　　　　34500　 　31660　　 8.97% -0.18%
<1447>* ITbookHD　　372800　 　351480　　 6.07% 6.86%
<6328>* 荏原実業　　　　　　81800　 　77480　　 5.58% 4.64%
<3830>* ギガプライ　　　　　163200　 　159040　　 2.62% 0%
<2038>* 原油ブル　　　　　　2644854　 　2583823　　 2.36% 11.04%
<6914>* オプテックスG　　　122500　 　132640　　 -7.64% 0.09%
<3475>* グッドコムA　　　　87300　 　95080　　 -8.18% -5.75%
<4482>* ウィルズ　　　　　　60200　 　66460　　 -9.42% -0.33%
<7448>* ジンズメイト　　　　810100　 　946340　　 -14.4% 27.69%
<9270>* SOU　　　　　　　62000　 　73940　　 -16.15% -10.72%
<7609>* ダイトロン　　　　　25400　 　31240　　 -18.69% 5.34%
<9867>* ソレキア　　　　　　14300　 　18700　　 -23.53% 20.13%
<2362>* 夢真HD　　　　　　354900　 　470300　　 -24.54% 3.02%
<6995>* 東海理化　　　　　　130700　 　181780　　 -28.1% 1.95%
<3772>* ウェルス　　　　　　103300　 　144540　　 -28.53% -3.05%
<2039>* 原油ベア　　　　　　15756　 　23361.2　　 -32.55% -1.36%
<6199>* セラク　　　　　　　228300　 　340720　　 -32.99% -5.27%
<4109>* ステラケミファ　　　54200　 　84460　　 -35.83% 2.48%
<7187>* ジェイリース　　　　150500　 　235180　　 -36.01% 1.99%
<4082>* 稀元素　　　　　　　66400　 　104020　　 -36.17% 1.42%
<8766>* 東京海上　　　　　　1567700　 　2456880　　 -36.19% -0.02%
<6734>* ニューテック　　　　76200　 　120480　　 -36.75% -0.56%
<7038>* フロンティアM　　　32700　 　51720　　 -36.77% 1.48%
<6264>* マルマエ　　　　　　95300　 　153600　　 -37.96% -2.39%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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