

*08:05JST 3/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19867.12、+168.36）

・NYダウは上昇（25018.16、+1167.14）

・ナスダック総合指数は上昇（8344.25、+393.58)

・シカゴ日経225先物は上昇（19975、大阪比+165）

・1ドル105円50-60銭

・SOX指数は上昇（1656.50、+98.34）

・VIX指数は低下（47.30、-7.16）

・米原油先物は上昇（34.36、+3.23）

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・東日本大震災から9年

・春闘集中回答日

・コンピューターマネージメントが新規上場

・米消費者物価指数（2月）

・米財政収支（2月）《ST》