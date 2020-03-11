記事提供元：フィスコ
*08:05JST 3/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（19867.12、+168.36）
・NYダウは上昇（25018.16、+1167.14）
・ナスダック総合指数は上昇（8344.25、+393.58)
・シカゴ日経225先物は上昇（19975、大阪比+165）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は上昇（1656.50、+98.34）
・VIX指数は低下（47.30、-7.16）
・米原油先物は上昇（34.36、+3.23）
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・消費増税による景気下押し
留意事項
・東日本大震災から9年
・春闘集中回答日
・コンピューターマネージメントが新規上場
・米消費者物価指数（2月）
・米財政収支（2月）《ST》
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