マーケット RSS

 

3/11の強弱材料

2020年3月11日 08:05

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:05JST 3/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（19867.12、+168.36）
・NYダウは上昇（25018.16、+1167.14）
・ナスダック総合指数は上昇（8344.25、+393.58)
・シカゴ日経225先物は上昇（19975、大阪比+165）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は上昇（1656.50、+98.34）
・VIX指数は低下（47.30、-7.16）
・米原油先物は上昇（34.36、+3.23）
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・消費増税による景気下押し

留意事項
・東日本大震災から9年
・春闘集中回答日
・コンピューターマネージメントが新規上場
・米消費者物価指数（2月）
・米財政収支（2月）《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない
  2. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  3. OPECプラスで減産合意せず、原油価格の動きは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. 国際帝石　急落、サウジ増産方針で原油相場が急落
  5. NY原油：大幅反発で34.36ドル、ロシアは減産・増産の選択肢を有するとの見方も
  1. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  2. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない
  3. 株価暴落! このピンチをチャンスに変えるインカムゲイン投資戦略
  4. OPECプラスで減産合意せず、原油価格の動きは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. 相場展望3月9日号　新型肺炎が最悪シナリオ『景気後退』を引き起こすと
  1. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  2. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  3. 日経平均、2万円を割り込む　恐怖の要因は病ではない
  4. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  5. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる

広告

写真で見るニュース

  • アルファロメオ・ジュリアGTA（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • グリーン電力を活用した『アサヒスーパードライ』（缶500ml）（画像: アサヒビールの発表資料より）
  • 「A 200 d セダン」（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
  • ブランチ博多パピヨンガーデンのオープンイメージ（画像: 大和リース発表資料より）
  • 白色矮星同士が合併する想像図 （c） University of Warwick/Mark Garlick
  • ヴァン・アレン帯のイメージ（Image by T. Benesch and J. Carns for the NASA Science Mission Directorate. Caption by Mike Carlowicz.）
  • パーフェクトフォーム使用例（画像：ソフト99コーポレーション発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2月の企業倒産件数、6カ月連続でプラスに　人手不足倒産も増加続く　東京商工リサーチ調査

相場展望3月9日号　新型肺炎が最悪シナリオ『景気後退』を引き起こすと

朝食の頻度と血管の硬化度の関係（写真：順天堂大学の発表資料より）

朝食を抜くだけで糖尿病の血管硬化に悪影響　順天堂大らの研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  5. デイトレード