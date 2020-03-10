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【M&A速報：2020/03/10（2）】極楽湯HD、日本アジアG傘下で温泉掘削等のエオネックスなどを買収

2020年3月10日 16:19

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記事提供元：フィスコ


*16:19JST 【M&A速報：2020/03/10（2）】極楽湯HD、日本アジアG傘下で温泉掘削等のエオネックスなどを買収
■極楽湯HD<2340>、日本アジアグループ<3751>傘下で温泉掘削や温泉設備工事等のエオネックスと利水社を買収

■安江工務店<1439>、マノモクハウジングから一般顧客向け住宅リフォーム・不動産流通事業を譲り受け

■ネツレン<5976>、買収防衛策を廃止

■ほくよう農業地域活性化ファンド、白老町で肉牛牧場経営の徳寿ファームに出資

■京都銀行<8369>グループ、独立系PEファンドとの共同出資スキームを組成　「京銀輝く未来応援ファンド」を活用

■バンリューゴルフ、民事再生手続き中で「月ヶ瀬カンツリークラブ」運営の福傳とスポンサー支援協定書を締結

■チノー<6850>、持ち分法適用関連会社で船舶用温度センサ等製造の明陽電機に追加出資し子会社化

■SHIFT<3697>、サイト制作等手がけるNadiaの事業承継会社ナディアとアプリ開発等のxbsを買収

■JFE商事鋼管管材と旭鋼管工業、新会社「中部伸管工業」を設立し老舗引抜鋼管メーカーの新昭和鋼管から事業を譲り受け

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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