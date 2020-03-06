*14:07JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、免疫生物などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月6日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2388> ウェッジHD 3387500 167920 1917.33% 15.15%
<6778> アルチザ 3417600 277400 1132.01% 7.02%
<3856> エーバランス 409900 45940 792.25% -14.38%
<2176>* イナリサーチ 390500 79760 389.59% 0%
<4974> タカラバイオ 9438700 1997840 372.45% 0.14%
<2970> グッドライフC 77700 18300 324.59% -1.05%
<4308> Jストリーム 4128100 1179260 250.06% -11.05%
<3161> アゼアス 832800 257840 222.99% 10.03%
<4570>* 免疫生物 1326000 429280 208.89% 5.11%
<1320> ETF225 285012 92498.6 208.13% -2.96%
<4558> 中京医薬 2779400 964000 188.32% -1.08%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 2913 1073.2 171.43% -2.95%
<9233> アジア航 146300 55000 166.00% -10.44%
<3031> ラクーンHD 984900 371100 165.40% -15.84%
<6889> オーデリック 136800 56480 142.21% 0%
<1457> 大和ＴＰＸベア 70210 31519 122.75% 3.13%
<2038> 原油ブル 2414224 1131615 113.34% -9.62%
<5821> 平河ヒューテ 140600 66300 112.07% -9.19%
<1571>* 日経インバＥＴ 2765651 1365177 102.59% 2.91%
<1305> ETFTPX 543070 282044 92.55% -2.95%
<2453> JBR 507500 275280 84.36% -8.33%
<1346> MXS225 80276 43639.6 83.95% -3.05%
<3808> OKウェイヴ 1104800 601960 83.53% 7.73%
<3479> TKP 727000 399160 82.13% 1.87%
<9621>* 建設技研 172500 97440 77.03% -6.31%
<1873> 日本ハウスHD 432700 251720 71.90% -10.16%
<3604>* 川本産業 1270100 757060 67.77% 2%
<4382>* HEROZ 161200 100900 59.76% -8.75%
<2753> あみやき 54200 35420 53.02% -2.72%
<3046>* JINSHD 161300 105700 52.60% 2.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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