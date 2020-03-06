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出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、免疫生物などがランクイン

2020年3月6日 14:07

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記事提供元：フィスコ


*14:07JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、免疫生物などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月6日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2388> ウェッジHD　　　 　3387500 　167920　 1917.33% 15.15%
<6778> アルチザ　　　　　 　3417600 　277400　 1132.01% 7.02%
<3856> エーバランス　　　 　409900 　45940　 792.25% -14.38%
<2176>* イナリサーチ　　　 　390500 　79760　 389.59% 0%
<4974> タカラバイオ　　　 　9438700 　1997840　 372.45% 0.14%
<2970> グッドライフC　　 　77700 　18300　 324.59% -1.05%
<4308> Jストリーム　　　 　4128100 　1179260　 250.06% -11.05%
<3161> アゼアス　　　　　 　832800 　257840　 222.99% 10.03%
<4570>* 免疫生物　　　　　 　1326000 　429280　 208.89% 5.11%
<1320> ETF225　　　 　285012 　92498.6　 208.13% -2.96%
<4558> 中京医薬　　　　　 　2779400 　964000　 188.32% -1.08%
<1369> ＤＩＡＭ・日経　　 　2913 　1073.2　 171.43% -2.95%
<9233> アジア航　　　　　 　146300 　55000　 166.00% -10.44%
<3031> ラクーンHD　　　 　984900 　371100　 165.40% -15.84%
<6889> オーデリック　　　 　136800 　56480　 142.21% 0%
<1457> 大和ＴＰＸベア　　　　 　70210 　31519　 122.75% 3.13%
<2038> 原油ブル　　　　　 　2414224 　1131615　 113.34% -9.62%
<5821> 平河ヒューテ　　　 　140600 　66300　 112.07% -9.19%
<1571>* 日経インバＥＴ　　 　2765651 　1365177　 102.59% 2.91%
<1305> ETFTPX　　　 　543070 　282044　 92.55% -2.95%
<2453> JBR　　　　　　 　507500 　275280　 84.36% -8.33%
<1346> MXS225　　　 　80276 　43639.6　 83.95% -3.05%
<3808> OKウェイヴ　　　 　1104800 　601960　 83.53% 7.73%
<3479> TKP　　　　　　 　727000 　399160　 82.13% 1.87%
<9621>* 建設技研　　　　　 　172500 　97440　 77.03% -6.31%
<1873> 日本ハウスHD　　　 　432700 　251720　 71.90% -10.16%
<3604>* 川本産業　　　　　 　1270100 　757060　 67.77% 2%
<4382>* HEROZ　　　　 　161200 　100900　 59.76% -8.75%
<2753> あみやき　　　　　 　54200 　35420　 53.02% -2.72%
<3046>* JINSHD　　　　 　161300 　105700　 52.60% 2.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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