記事提供元：フィスコ
*08:06JST 3/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（21329.12、+229.06）
・米長期金利は低下
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（26121.28、-969.58）
・ナスダック総合指数は下落（8738.60、-279.49)
・シカゴ日経225先物は下落（20790、大阪比-580）
・1ドル106円00-10銭
・SOX指数は下落（1734.03、-55.54）
・VIX指数は上昇（39.62、+7.63）
・米原油先物は下落（45.90、-0.88）
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し
留意事項
・毎月勤労統計（1月）
・家計調査（1月）
・景気動向指数（1月）
・ウイルテックが新規上場
・きずなホールディングスが新規上場
・独製造業受注（1月）
・米雇用統計（2月）
・米貿易収支（1月）
・米卸売在庫（1月）
・米消費者信用残高（1月）《ST》
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