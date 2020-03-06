

*08:06JST 3/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（21329.12、+229.06）

・米長期金利は低下

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（26121.28、-969.58）

・ナスダック総合指数は下落（8738.60、-279.49)

・シカゴ日経225先物は下落（20790、大阪比-580）

・1ドル106円00-10銭

・SOX指数は下落（1734.03、-55.54）

・VIX指数は上昇（39.62、+7.63）

・米原油先物は下落（45.90、-0.88）

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・毎月勤労統計（1月）

・家計調査（1月）

・景気動向指数（1月）

・ウイルテックが新規上場

・きずなホールディングスが新規上場

・独製造業受注（1月）

・米雇用統計（2月）

・米貿易収支（1月）

・米卸売在庫（1月）

・米消費者信用残高（1月）《ST》