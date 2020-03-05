マーケット RSS

 

DyDo　急落、今期の連続大幅減益見通しをマイナス視

2020年3月5日 14:14

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:14JST DyDo---急落、今期の連続大幅減益見通しをマイナス視
DyDo<2590>は急落。前日に20年1月期の決算を発表している。営業利益は28.9億円で前年同期比52.3％減益、2月17日に発表した下方修正水準での着地となった。一方、21年1月期は23億円で同20.5％減と連続大幅減益の見通し。国内飲料事業の伸長や海外飲料事業の収益改善を見込むものの、ヘルスケア領域の成長戦略実行に係る予算枠を大きく設定したことが減益ガイダンスにつながる。足元の収益水準の落ち込みを嫌気する動きが優勢のようだ。《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  2. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる
  3. 日経平均テクニカル:反落、「陰の大引け坊主」示現
  4. 今からでも間に合う！将来に向けた資産運用入門～年初から原油が下落したワケ～
  5. NY原油：続伸で47.18ドル、FRBによる緊急利下げ発表後は伸び悩む
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  3. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる
  4. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. オリエンタルランドは休園補償への期待など言われ2日連続出直る
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉
  3. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  4. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる
  5. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）

広告

写真で見るニュース

  • パーフェクトフォーム使用例（画像：ソフト99コーポレーション発表資料より）
  • 今回の研究のイメージ図（c) Ryuunosuke Takeshige and Toshihiro Fujii （Kyoto University）
  • 「BMW C evolution」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 休校中の児童らに無償提供される通信教育の教材（画像：小学館集英社プロダクションの発表資料より）
  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

柿やほかの植物の進化過程でみられる全ゲノム倍化（写真：岡山大学の発表資料より）

岡山大らが柿の全ゲノム解読　大量絶滅期に性を獲得

2019年9月に発売された「クレベリン スティック フックタイプ」（画像: 大幸薬品の発表資料より）

俄かに脚光を浴びた「クレベリン」　大幸薬品のいま

(c) 123rf

2月の百貨店売上、新型コロナ影響で免税売り上げ大幅減

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!