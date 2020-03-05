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【M&A速報：2020/03/05（1）】神戸製鋼所Gと日本製鉄G、道路関連事業の統合で基本合意

2020年3月5日 12:50

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記事提供元：フィスコ


*12:50JST 【M&A速報：2020/03/05（1）】神戸製鋼所Gと日本製鉄G、道路関連事業の統合で基本合意
■神戸製鋼所<5406>グループと日本製鉄<5401>グループ、道路関連事業の統合で基本合意

■日本スタートアップ支援協会などが運営のJSSA1号ファンド、スタートアップ5社に資金提供を決定

■デジタルマーケティング事業のAnyMind Group、フィットネスアパレルブランド展開のLyFTと資本業務提携

■東芝機械<6104>、長期ビジョンを発表　自己資本利益率10%超を目指す

■カメラ・家電のレンタルサービス提供のレンティオ、グロービス・キャピタル・パートナーズなどから総額10億円の資金調達を実施

■日立プラントメカニクス、クレーン事業強化に向け組織再編

■宇部興産機械、日立プラントメカニクスから化学機器事業を譲り受け

■伊藤忠商事<8001>、オフグリッド電力供給サービス展開のVPP Japanに追加出資

■エムスリー<2413>、医療機関中心の採用マーケティング事業等の米NASを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
 

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