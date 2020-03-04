

*09:22JST CAC Holdings---シーエーシーが寄附金Web申請クラウドサービスの新バージョンを提供開始

CAC Holdings<4725>の子会社であるシーエーシーが2日、寄附金Web申請クラウドサービス「Academic Support Navi」新バージョンの提供を開始したことを発表。医薬品・医療機器メーカーなどユーザーの声を反映し、使い勝手を向上させた。

「Academic Support Navi」は、研究者などに提供される寄附金の拠出プロセスの透明性を高めるために、寄附金の申請受付から研究結果を報告するまでの一連のプロセスをWebサイトで提供するソリューション。標準機能で学術研究助成費、研究・開発費、患者団体からの寄附申込など各種申請に対応可能となっており、現在は医薬品・医療機器メーカーなど15社が同サービスを採用している。

同社は今後も顧客の要望を取り入れながら、サービスを充実させていくとしている。《SF》