記事提供元：フィスコ
*20:04JST 欧州為替：ドル・円は108円付近、次の材料待ち
欧州市場でドル・円は108円付近でのもみ合い。次の材料待ちで、方向感はつかみにくい。欧州株式市場は大幅高となり、ややリスク選好的な円売りに振れやすい。一方、米株式先物は堅調地合いが続くほか米10年債利回りは底堅く推移し、ドル売りは後退しているもよう。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円88銭から108円13銭、ユーロ・円は119円81銭から120円28銭、ユーロ・ドルは1.1100ドルから1.1131ドル。《TY》
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