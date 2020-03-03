

*18:18JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は153円76銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付153円54銭 高値153円78銭 安値153円38銭 引け153円76銭

売買高総計42020枚

2年 410回 -0.245％

5年 142回 -0.235％

10年 357回 -0.115％

20年 171回 0.185％

債券先物3月限は、153円54銭で取引を開始。財務省が実施した10年債入札が弱い結果になったことから売りが優勢になり、153円38銭まで下げた。その後、G7への政策期待がやや後退したことによる日本株安や円高の進行を受けて買われ、153円78銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.87％、10年債は1.15％、30年債は1.70％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.61％、英国債は0.42％、オーストラリア10年債は0.79％、NZ10年債は1.03％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 英・2月建設業PMI（予想：49.0、1月：48.4）

・18:30 南ア・10-12月期GDP（前年比予想：-0.2％、7-9月期：+0.1％）

・19:00 ユーロ圏・2月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.2％、1月：+1.4％）

・19:00 ユーロ圏・1月生産者物価指数（前年比予想：-0.4％、12月：-0.7％）

・19:00 ユーロ圏・1月失業率（予想：7.4％、12月：7.4％）

・04:50 メスター米クリーブランド連銀総裁講演（経済見通しと金融政策、ロンドン）

・08:30 エバンス米シカゴ連銀総裁質疑応答

・米大統領選民主党予備選スーパーチューズデー《KK》