マーケット RSS

 

3日の日本国債市場概況：債券先物は153円76銭で終了

2020年3月3日 18:18

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*18:18JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は153円76銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付153円54銭 高値153円78銭 安値153円38銭 引け153円76銭
売買高総計42020枚

2年 410回 -0.245％
5年 142回 -0.235％
10年 357回 -0.115％
20年 171回 0.185％

債券先物3月限は、153円54銭で取引を開始。財務省が実施した10年債入札が弱い結果になったことから売りが優勢になり、153円38銭まで下げた。その後、G7への政策期待がやや後退したことによる日本株安や円高の進行を受けて買われ、153円78銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.87％、10年債は1.15％、30年債は1.70％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.61％、英国債は0.42％、オーストラリア10年債は0.79％、NZ10年債は1.03％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30　英・2月建設業PMI（予想：49.0、1月：48.4）
・18:30　南ア・10-12月期GDP（前年比予想：-0.2％、7-9月期：+0.1％）
・19:00　ユーロ圏・2月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.2％、1月：+1.4％）
・19:00　ユーロ圏・1月生産者物価指数（前年比予想：-0.4％、12月：-0.7％）
・19:00　ユーロ圏・1月失業率（予想：7.4％、12月：7.4％）
・04:50　メスター米クリーブランド連銀総裁講演（経済見通しと金融政策、ロンドン）
・08:30　エバンス米シカゴ連銀総裁質疑応答
・米大統領選民主党予備選スーパーチューズデー《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. オリエンタルランドは休園補償への期待など言われ2日連続出直る
  3. 日経平均テクニカル:反落、「陰の大引け坊主」示現
  4. NY外為：リスクオン、米株過去最大の上げダウ1245ドル高、ワクチンの早期開発期待、新型肺炎_
  5. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. 相場展望2月27日号　日経平均の今回の底値20,500円、時期は4月と予想　米国株が世界株の反転の先導役に変わ..
  5. NY原油：続落で48.73ドル、世界の原油需要は従来の想定を下回る可能性
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

広告

写真で見るニュース

  • 今回の研究のイメージ図（c) Ryuunosuke Takeshige and Toshihiro Fujii （Kyoto University）
  • 「BMW C evolution」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 休校中の児童らに無償提供される通信教育の教材（画像：小学館集英社プロダクションの発表資料より）
  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
  • 「BMW X1 xDrive18d」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • STEP WGN e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

2月の百貨店売上、新型コロナ影響で免税売り上げ大幅減

相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,000ドル予想

雲に覆われた金星大気の温度を観測する仕組み（写真：東京大学の発表資料より）

史上初、金星大気の気温分布を測定　東大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え